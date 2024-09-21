У Краснодарському краї Росії горить колишня база ПВК "Вагнера"

На колишній базі ПВК "Вагнера" у ​​Молькіно в Краснодарському краї Росії сталася пожежа. Про займання стало відомо вдень 21 вересня.

Зокрема, деталі про ситуацію розповіли у російському телеграм-каналі видання "Медуза". Там опублікували також кадри пожежі.

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Горить колишня база ПВК "Вагнера"

Відомо, що на базі горять адміністративні споруди, у тому числі будинок колишнього штабу.

Що спричинило пожежу, невідомо,

– пишуть у виданні.

Там опублікували відповідні кадри, вказавши, що відео поширив пов'язаний із ПВК телеграм-канал.

У Краснодарському краї палає колишня база ПВК Вагнер: дивіться відео

Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика

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У липні 2023 року, після заколоту Пригожина, найманці оголосили, що база в Молькіно нібито "офіційно припиняє своє існування".

Після цього база перейшла до так званого "Африканського корпусу" – підрозділу з колишніх бійців ПВК "Вагнера", підпорядкованому Міноборони РФ. Вони діють у Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР та Нігері.