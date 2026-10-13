Сили оборони вдарили по базі ракетних комплексів "Іскандер-М", ворожій РЛС та низці складів

Підрозділи Сил оборони України завдали серії точних ударів по важливих військових об'єктах російської армії на території Росії та на окупованих землях. У результаті успішних атак уражено ремонтну базу ракетних комплексів, радіолокаційну станцію, склади боєприпасів і пального, а також місця базування окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про нові влучання?

Серія успішних атак відбулася 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня 2026 року. У районі Кондринки Курської області Росії українські підрозділи поцілили в ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Окрім цього, у Брянській області біля населеного пункту Шкрябіне вдалося уразити ворожу радіолокаційну станцію. Суттєвих втрат зазнала й логістична система окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях Луганської області.

Зокрема, поблизу Довжанська захисники знищили склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного вогневого ураження зазнав склад боєприпасів російських підрозділів.

Паралельно українські воїни завдали точних ударів по районах зосередження особового складу противника. Під вогонь потрапили скупчення російських військових у населених пунктах Селидове, Роздольне, Суженка та Мирноград Донецької області.

Також підрозділи Сил оборони ліквідували позиції ворога в районі Набережного Запорізької області та поблизу Куземівки на Луганщині.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває. Далі буде,

– наголосили в Генштабі Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові системно нищать інфраструктуру противника. Кілька днів тому Сили оборони уразили станцію радіоелектронної боротьби у Брянській області, навчальний центр у Хорлах на Херсонщині, а також зенітний комплекс "Панцир-С1" у Краснодарському краї.