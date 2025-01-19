Ховають та відновлюють там броньовану техніку: у Криму знайшли таємну ремонтну базу окупантів

У тимчасово окупованому Криму знайшли таємну базу ремонту військової техніки російських загарбників. Так, цю базу виявили агенти "Атеш".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис руху опору.

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"Атеш" виявив ремонтну базу ворога у Криму

Агент руху розвідав прихований склад техніки поблизу населеного пункту Федорівка у Сакському районі.

Там росіяни ховають та займаються відновленням своєї броньованої техніки,

– ідеться в повідомленні.

В "Атеш" розповіли, що раніше склад було покинуто, але останнім часом ним почали користуватися через "загрозу атак українських безпілотників".

У Криму знайдено таємну базу ремонту військової техніки окупантів / Фото "Атеш"

Нагадаємо, нещодавно агент руху "Атеш" виявив, як військовослужбовці російських збройних сил розміщують військову техніку на вантажній залізничній станції Євпаторія – Вантажна. Вона побудована для обслуговування вантажних під'їзних колій місцевих підприємств.

За даними руху, окупанти почали активно використовувати станцію для своєї логістики. Втім, зазначається, що необхідних ресурсів на забезпечення подібних об'єктів охороною ворогу "катастрофічно не вистачає".

В "Атеш" вказали, що інформацію про особовий склад, техніку, графік та маршрути переміщення вони вже передали Силам оборони України.