Окупанти масово стягують десятки паливозаправників на базу в Луганську, – "Атеш"

Агенти "Атеш" знову навідались до об'єкта на території колишнього "Транспеле" на Луганщині. Там окупанти стягнули на базу значну кількість паливозаправників.

Партизани ще 24 грудня 2025 року повідомляли, що окупанти знову почали використовувати базу. Про це повідомили в "Атеш".

Дивіться також Мережа складів боєприпасів Росії на Донбасі розкрита: агенти "Атеш" виявили запаси окупантів

Навіщо росіяни знову використовують базу?

Об'єкт знаходиться в південній частині міста Луганськ. Раніше окупанти використовували його для логістичного хабу та місця дислокації живої сили.

Згодом ЗСУ вразили будівлю, проте росіяни знову повернулися на локацію. Тепер вони стягують туди значну кількість паливозаправників.

Партизани зафіксували напівзруйновану базу / Фото "Атеш"

Партизани повідомили, що на території фіксуються піші патрулі, постійне пересування техніки та зростає кількість тентованих вантажівок.

Росіяни так і не розпочали відновлювальні роботи після попередніх ударів та просто продовжують експлуатувати пошкоджену будівлю.

Що відомо про операції та розвідку від агентів "Атеш"?