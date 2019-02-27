"Базарні тітки" з ОРДЛО зірвали засідання щодо заручників РФ у Мінську, – Геращенко

Представниці російських окупантів Донбасу зірвали засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Українська сторона вимагала на засіданні повернути військовополонених моряків та інших бранців Кремля в обмін на засуджених в Україні росіян.

Представниця України в ТКГ Ірина Геращенко розповіла, що Росія досі відмовляється повернути українських політв'язнів.

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"Засідання групи було грубо зірвано базарними тітками (інших окупанти на окупованих територіях не знайшли), які є запрошені від ОРДЛО і функція яких: озвучувати темники Кремля", – заявила Геращенко.

Представники РФ та ОРДЛО вкотре категорично відмовилися від усіх пропозицій української сторони щодо обміну заручниками. Так, Київ пропонував передати Кремлю 25 засуджених росіян в обмін на політв'язнів Кремля та помилувати 72 сепаратистів в обмін на 19 українських заручників на окупованих територіях.

Окрім того, представники окупантів "влаштували огидну істерику", коли українська сторона висунула вимогу негайно звільнити моряків, що були незаконно обстріляні та захоплені в Азовському морі.

Під час обговорення можливих варіантів обміну заручників, запрошена із Донецька не дипломатично, базарно, в образливій і некоректній формі спробувала робити заяви на адресу України. Українська делегація висловила рішучий протест координатору щодо перетворення важкого переговорчого процесу на базар з лайливими хамами й залишила залу засідань,

– додала Геращенко.

Українці також зауважили представникам ОБСЄ і РФ, що такі образливі та недипломатичні висловлювання з боку "маріонеток Кремля" є неприпустимими під час засідань ТКГ.

Скільки українських політв'язнів перебуває у тюрмах РФ? У в’язницях Російської Федерації наразі утримують понад 80 громадян України за їхні політичні переконання та проукраїнську громадянську позицію. РФ викрадає їх, катує, заарештовує, проводить обшуки, інкримінує вигадані злочини, причому політв'язнями в Росії українці можуть стати лише за громадянську позицію.



Серед українських політв'язнів у Росії – Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекір Дегерменджі, Ремзі Меметов, Нурі Примов та 24 захоплені на Азові моряки.

Як українські моряки опинилися у російському полоні?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків.



Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.