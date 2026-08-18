Загроза не тільки для України: в ISW пояснили, навіщо Росія розгортає бази для запуску БпЛА

Російські окупаційні війська активно розширюють мережу пускових майданчиків для ударних безпілотників великої дальності поблизу кордонів з Україною та Білоруссю. Ворог звів десятки нових об'єктів, здатних розмістити тисячі дронів, зокрема новітніх реактивних моделей.

Згідно зі свіжим звітом Інституту вивчення війни (ISW) та даними аналітичної компанії, на які посилається The Telegraph, у Росії є кілька причин.

Що відомо про нові бази Росії?

Російська Федерація побудувала 59 нових пускових рейок на 10 різних локаціях. Кожна з цих баз може вмістити понад 1000 безпілотних літальних апаратів. Близько 20 нових конструкцій мають збільшену довжину. Це вказує на наміри агресора запускати реактивні ударні дрони "Герань-4" із дальністю польоту 450 – 850 кілометрів та "Герань-5", здатні долати 950 – 1000 кілометрів.

Причини розширення мережі пускових баз

Аналітики ISW виділяють кілька ключових мотивів таких дій Кремля. По-перше, зведення майданчиків у західних регіонах Росії дозволить збільшити щільність комбінованих атак. Використання швидших та живучіших реактивних БпЛА спрямоване на прорив української протиповітряної оборони для ураження глибокого тилу, зокрема західних областей України.

По-друге, перенесення баз глибше на територію Росії є реакцією на успішні удари Сил оборони України по ворожих позиціях, як це було поблизу тимчасово окупованого Донецька.

Третьою причиною є можлива інтеграція дронів із російською супутниковою системою "Рассвет", яка є аналогом Starlink. Це має підвищити точність ударів по тилових об’єктах та системах ППО з різних напрямків. Крім того, створена інфраструктура забезпечує необхідний радіус дії та обсяг залпу для можливих ударів по території країн НАТО, якщо російське керівництво ухвалить відповідне рішення.

Перехід на реактивні безпілотники

Нагадаємо, начальник відділу протиповітряної оборони 7-го десантно-штурмового корпусу полковник Артем Скуратівський зазначив, що українські сили перехоплюють у середньому 80 – 93 відсотки дронів "Герань-2" та "Shahed-136".

Герань-3 може долетіти від білоруського кордону до Києва за 35 хвилин – у чотири рази швидше, ніж попередні версії,

– повідомив Скуратівський.

Він додав, що реактивні дрони становлять близько 20 відсотків від загальної кількості безпілотників типу "Герань", які Росія використовує у великих атаках, хоча ворог продовжує значною мірою покладатися на "Герань-2".