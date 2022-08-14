У морі в Затоці підірвалися двоє чоловіків, ще один – поранений

На одному з пляжів Одещини група чоловіків, попри заборону, влаштувала собі морський відпочинок. Однак все завершилося трагедією.

Полковник Владислав Назаров – спікер ОК "Південь" повідомив, що відпочивальники під час плавання підірвалися на невідомому пристрої. Двоє чоловіків загинули. Окрім того, відомо про одного постраждалого.

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На одному з пляжів Одещини, в Білгород-Дністровському районі, в прибережних водах, від підриву невідомого пристрою загинуло 2 і поранено одну людину,

– заявив Назаров.

Чоловіки ігнорували обмеження

Назаров додав, що, за попередніми даними, група чоловіків ігнорувала проголошені обмеження. Попри попереджувальні знаки, відпочивальники влаштували купання на одному з місцевих пляжів.

Сергій Братчук – речник Одеської обласної військової адміністрації – розповів, що трагедія сталася у курортній Затоці.

Наразі там працюють:

фахівці швидкої допомоги;

вибухотехніки;

слідчо-оперативна група.

. Загиблі чоловіки були будівельниками.

Українців просять не нехтувати своєю безпекою. Братчук нагадав, що заборонено виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах. Дотримання правил безпеки рятує життя.

Двоє людей підірвалися у Коблево

Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – 28 липня повідомив, що у Коблево на міні підірвалися двоє людей. Попри суворі заборони, вони пішли купатися у морі. Кім нагадав людям дотримуватися правил безпеки та утриматися від пляжного відпочинку.

На морські розваги ще буде час – після перемоги. Тим часом зараз варто не наражати себе та близьких на небезпеку.

Узбережжя та акваторії Одеської області замінували. Це зробили через загрозу висадки російського десанту. Тим часом вибухівка може стримати загарбників та не дати їм просунутися уперед. Окрім того, уздовж узбережжя можуть бути морські міни, які зірвав шторм.

На тимчасово окупованих територіях узбережжя мінують окупанти.

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