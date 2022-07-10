Рада проголосувала за створення бази ДНК в Україні: кого обов'язково внесуть до реєстру

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про державну реєстрацію геномної інформації людини. Таким чином, в Україні буде створено базу ДНК.

Про те, що закон "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" ухвалено, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко. "За" проголосували 256 народних депутатів України.

До теми Як ідентифікують тіла бійців за допомогою аналізу ДНК

Для чого потрібна база ДНК:

щоб ідентифікувати людей, які вчинили кримінальні злочини;

розшукувати людей, які зникли безвісти;

ідентифікації непізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла;

ідентифікації людини, яка за станом свого здоров'я або віком не здатна повідомити відомості про себе.

Також наразі, у час війни, це потрібно для того, аби встановити російських військових злочинців.

Кого обов'язково вноситимуть до реєстру

До реєстру можуть вносити біологічні зразки тих, хто призивається на військову службу, щоби за потреби забезпечити їхню подальшу ідентифікацію. Однак, механізм реєстрації ДНК військових ще розробляється.

Дані певних категорій громадян вноситимуться до бази обов'язково (йдеться про злочинців та родичів зниклих безвісти).

Зареєструватися можна буде і добровільно. А ось доступ буде обмеженим: його матиме лише коло правоохоронних органів та розвідка у встановленому порядку.

Єдина база ДНК функціонує у США, Великій Британії, Польщі, Німеччині, Італії, Іспанії, Франції.

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