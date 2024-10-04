Базу ПММ російських окупантів у Воронезькій області уразили Сили оборони України

Вночі 4 жовтня повідомляли про пожежу на базі зберігання пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області. Стало відомо, що уразили її Сили оборони України.

Йдеться про базу ПММ "Аннанєфтєпродукт", яка розташована біля населеного пункту Анна. Атаку на неї підтвердили у Генштабі.

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Пошкоджено щонайменше один резервуар

У Генштабі розповіли, що поблизу базу ПММ "Аннанєфтєпродукт" фіксувалася робота російського ППО, втім, успішною вона, схоже, не була.

Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання,

– кажуть у ЗСУ.

Генштаб повідомив, що нічна атака по "Аннанєфтєпродукт" було виконано силами та засобами Служби безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони України.

"Результати ураження уточнюються. Далі буде", – підсумували у Генштабі.