Базу ПММ російських окупантів у Воронезькій області уразили Сили оборони України
Джерело:Генштаб
Вночі 4 жовтня повідомляли про пожежу на базі зберігання пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області. Стало відомо, що уразили її Сили оборони України.
Йдеться про базу ПММ "Аннанєфтєпродукт", яка розташована біля населеного пункту Анна. Атаку на неї підтвердили у Генштабі.
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Пошкоджено щонайменше один резервуар
У Генштабі розповіли, що поблизу базу ПММ "Аннанєфтєпродукт" фіксувалася робота російського ППО, втім, успішною вона, схоже, не була.
Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання,
– кажуть у ЗСУ.
Генштаб повідомив, що нічна атака по "Аннанєфтєпродукт" було виконано силами та засобами Служби безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони України.
"Результати ураження уточнюються. Далі буде", – підсумували у Генштабі.