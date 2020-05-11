Бьюти-блогеры на YouTube, на которых стоит подписаться

Профессия блогера у многих вызывает двузначные ощущения. Они, вроде бы что-то и делают, но и диплом блогера как бы в университете не получишь. Как бы там ни было, именно бьюти-блогеры сейчас имеют ведущую роль в индустрии красоты. Молодые девушки в первую очередь обращаются к ним за советами.

Платформа YouTube удобна и эффективна в использовании. Здесь можно не только прочитать или послушать, как правильно делать майк-ап, но и увидеть. Поэтому 24 канал сделал подборку из пяти бьюти-блогеров, которые расскажут вам обо всех тонкостях макияжа.

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Brianna Fox

YouTube-блогер из Чикаго рассказывает, как пошагово делать трендовые макияжи и прически. Также в начале видео она рассказывает, почему тот или иной макияж является модным, показывает примеры на звездах, а затем самостоятельно демонстрирует, как легко воссоздать такой мейк-ап на себе. На канале у девушки более 730 тысяч подписчиков.

Смотрите видео Brianna Fox

NikkieTutorials

Голландская визажист и бьюти-блогер – Никки де Джагер. На своем канале она демонстрирует, как сделать макияж на вечеринку или на каждый день. Среди ее видео также есть интересные челленджи, в которых она красит парня, воспроизводит фильтры Instagram на лице и принимает другие бьюти-вызовы. Красавица благодаря своим умениям и уверенности в себе, несмотря на не совсем модельные параметры, мотивирует становиться красивыми уже более 13 миллионов подписчиков.

Смотрите видео NikkieTutorials

Диана Суворова

Бьюти-блогер родом из Украины. Собрала на своем канале уже более 600 тысяч подписчиков. Она снимает довольно продолжительные видео, в которых подробно рассказывает, как делать макияж для различных форм лица, как использовать косметику так, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть свои достоинства. Девушка не только учит женщин, как правильно краситься, но и пропагандирует идею, что красивой можно быть независимо от своих форм.

Смотрите видео Диана Суворова

James Charles

Конечно, нельзя пройти мимо его ютуб-деятельности. Он известен как первый парень, который стал лицом журнала CoverGirl. На его канале можно научиться делать эффектные яркие макияжи. Он их показывает либо на себе, либо приглашает к себе в гости друзей или звезд и красит их. Также видео Джеймса вдохновляют творить что-то прекрасное. У него мощная энергетика, которая передается даже через монитор компьютера. И это не только мы так думаем, а и почти 19 миллионов его подписчиков.

Смотрите видео James Charles

Tati

Бьюти-блогер из Лос-Анджелеса, которая параллельно является профессиональной визажисткой и стилисткой. На канале Tati все структурировано по рубрикам: макияж, обзор покупок и рубрика "Супер или нет", в которой она рассказывает о бьюти-новинках. Девушка часто выпускает видео, которые стандартно набирают свыше полумиллиона просмотров.

Смотрите видео Tati

Если вы не владеете в совершенстве английским языком, то не волнуйтесь, уроки бьюти-блогеров можно понять даже без звука.