О секретах красоты британская супермодель знает немало. Ее лицо украсило большое количество модных журналов, а ноги – лучшие подиумы. Теперь Кейт Мосс 46 и ее арсенал знаний и различных бьюти-лайфхак только увеличился. Она знает, как делать массаж нефритовым валиком, почему лед лучший друг для кожи человека и многое другое.