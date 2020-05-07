Как правильно ухаживать за волосами дома: простые советы
Волосы – это важная составляющая женской красоты. Разве есть что-то прекраснее, чем уверенная в себе женщина, которая может похвастаться густой ухоженной шевелюрой. Такого результата достичь легко, если выполнять ежедневную рутину по уходу за волосами.
В каждой дамы свои бьюти лайфхаки. 24 канал делится с вами самыми действенными.
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- Накануне перед мытьем головы наночь воспользуйтесь специальной маской для волос – два раза в неделю вполне достаточно. За то время пока вы будете спать, волосы впитают все питательные для себя вещества. Одного или двух часов им мало.
- Не пользуйтесь детским шампунем, если он не подходит для вашей возрастной категории. К сожалению, от детского шампуня вы не получите мягкие волосы, как у 5-летнего ребенка. Напротив, эффекта вообще никакого не будет. Потому что он содержит специальные компоненты, которые полезны только для структуры детского волоса.
- Мойте голову только при необходимости.
- Используйте шампунь дважды за одно мытье. В первый раз он смывает грязь с волос, а второй – уже промывает сами волосы.
- Смывайте шампунь в направлении от лба к затылку. Не перебрасывайте волосы наперед.
- Не мойте голову горячей водой.
Советы по уходу за волосами / Фото Unsplash
- Не расчесывайте мокрые волосы. Тогда они находятся в состоянии своеобразной "резинки" – их легко вырвать или повредить.
- Пользуйтесь бальзамом-ополаскивателем. Он сглаживает структуру волоса и предотвращает его повреждение в будущем.
- На концы влажных волос полезно наносить кокосовое масло. Ни в коем случае не на корни. Тогда снова придется бежать в ванну и мыть волосы, потому что они преобретут грязный вид мгновенно.
- Старайтесь не использовать фен. Позвольте волосам набрать нужную влагу. Вы же когда поливаете цветы, то не подсушиваете землю?
Уход за волосами дома / Фото Unsplash
- Пользуйтесь щеткой для волос, изготовленной из деревянных материалов. Тогда волосяной покров не так электризуется и не повреждается.
- Расчесывайтесь, начиная с концов, и плавно переходите к корням. В день по волосам нужно пройтись 100 раз расческой.
- Пользуйтесь термозащитой.
- Выработайте себе привычку каждый вечер перед сном массировать голову: специальным массажером для головы или собственными пальцами. Это стимулирует приток крови, и волосы будут расти быстрее и здоровее.
- Избавьтесь от привычки часто касаться волос руками. Так они быстрее загрязняются.
Чтобы по всей ванной не собирать поломанные волосы и расческой по 2 часа не расчесывать "гнездо" на голове, пользуйтесь нашими советами и облегчите себе жизнь.