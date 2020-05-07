Как правильно ухаживать за волосами дома: простые советы

Волосы – это важная составляющая женской красоты. Разве есть что-то прекраснее, чем уверенная в себе женщина, которая может похвастаться густой ухоженной шевелюрой. Такого результата достичь легко, если выполнять ежедневную рутину по уходу за волосами.

В каждой дамы свои бьюти лайфхаки. 24 канал делится с вами самыми действенными. Читайте еще об: Самые распространенные мифы об уходе за волосами Накануне перед мытьем головы наночь воспользуйтесь специальной маской для волос – два раза в неделю вполне достаточно. За то время пока вы будете спать, волосы впитают все питательные для себя вещества. Одного или двух часов им мало.

– два раза в неделю вполне достаточно. За то время пока вы будете спать, волосы впитают все питательные для себя вещества. Одного или двух часов им мало. Не пользуйтесь детским шампунем , если он не подходит для вашей возрастной категории. К сожалению, от детского шампуня вы не получите мягкие волосы, как у 5-летнего ребенка. Напротив, эффекта вообще никакого не будет. Потому что он содержит специальные компоненты, которые полезны только для структуры детского волоса.

, если он не подходит для вашей возрастной категории. К сожалению, от детского шампуня вы не получите мягкие волосы, как у 5-летнего ребенка. Напротив, эффекта вообще никакого не будет. Потому что он содержит специальные компоненты, которые полезны только для структуры детского волоса. Мойте голову только при необходимости.

Используйте шампунь дважды за одно мытье. В первый раз он смывает грязь с волос, а второй – уже промывает сами волосы.

В первый раз он смывает грязь с волос, а второй – уже промывает сами волосы. Смывайте шампунь в направлении от лба к затылку. Не перебрасывайте волосы наперед.

Не перебрасывайте волосы наперед. Не мойте голову горячей водой.

Советы по уходу за волосами / Фото Unsplash Не расчесывайте мокрые волосы . Тогда они находятся в состоянии своеобразной "резинки" – их легко вырвать или повредить.

. Тогда они находятся в состоянии своеобразной "резинки" – их легко вырвать или повредить. Пользуйтесь бальзамом-ополаскивателем . Он сглаживает структуру волоса и предотвращает его повреждение в будущем.

. Он сглаживает структуру волоса и предотвращает его повреждение в будущем. На концы влажных волос полезно наносить кокосовое масло. Ни в коем случае не на корни. Тогда снова придется бежать в ванну и мыть волосы, потому что они преобретут грязный вид мгновенно.

Ни в коем случае не на корни. Тогда снова придется бежать в ванну и мыть волосы, потому что они преобретут грязный вид мгновенно. Старайтесь не использовать фен. Позвольте волосам набрать нужную влагу. Вы же когда поливаете цветы, то не подсушиваете землю?

Уход за волосами дома / Фото Unsplash Пользуйтесь щеткой для волос, изготовленной из деревянных материалов . Тогда волосяной покров не так электризуется и не повреждается.

. Тогда волосяной покров не так электризуется и не повреждается. Расчесывайтесь, начиная с концов , и плавно переходите к корням. В день по волосам нужно пройтись 100 раз расческой.

, и плавно переходите к корням. В день по волосам нужно пройтись 100 раз расческой. Пользуйтесь термозащитой.

Выработайте себе привычку каждый вечер перед сном массировать голову : специальным массажером для головы или собственными пальцами. Это стимулирует приток крови, и волосы будут расти быстрее и здоровее.

: специальным массажером для головы или собственными пальцами. Это стимулирует приток крови, и волосы будут расти быстрее и здоровее. Избавьтесь от привычки часто касаться волос руками. Так они быстрее загрязняются. Чтобы по всей ванной не собирать поломанные волосы и расческой по 2 часа не расчесывать "гнездо" на голове, пользуйтесь нашими советами и облегчите себе жизнь.