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Как правильно ухаживать за волосами дома: простые советы

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Уход за волосами в домашних условиях
Уход за волосами в домашних условиях / pixabay.com

Волосы – это важная составляющая женской красоты. Разве есть что-то прекраснее, чем уверенная в себе женщина, которая может похвастаться густой ухоженной шевелюрой. Такого результата достичь легко, если выполнять ежедневную рутину по уходу за волосами.

В каждой дамы свои бьюти лайфхаки. 24 канал делится с вами самыми действенными.

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  • Накануне перед мытьем головы наночь воспользуйтесь специальной маской для волос – два раза в неделю вполне достаточно. За то время пока вы будете спать, волосы впитают все питательные для себя вещества. Одного или двух часов им мало.
  • Не пользуйтесь детским шампунем, если он не подходит для вашей возрастной категории. К сожалению, от детского шампуня вы не получите мягкие волосы, как у 5-летнего ребенка. Напротив, эффекта вообще никакого не будет. Потому что он содержит специальные компоненты, которые полезны только для структуры детского волоса.
  • Мойте голову только при необходимости.
  • Используйте шампунь дважды за одно мытье. В первый раз он смывает грязь с волос, а второй – уже промывает сами волосы.
  • Смывайте шампунь в направлении от лба к затылку. Не перебрасывайте волосы наперед.
  • Не мойте голову горячей водой.

 

Догляд за волоссям вдома
Советы по уходу за волосами / Фото Unsplash

  • Не расчесывайте мокрые волосы. Тогда они находятся в состоянии своеобразной "резинки" – их легко вырвать или повредить.
  • Пользуйтесь бальзамом-ополаскивателем. Он сглаживает структуру волоса и предотвращает его повреждение в будущем.
  • На концы влажных волос полезно наносить кокосовое масло. Ни в коем случае не на корни. Тогда снова придется бежать в ванну и мыть волосы, потому что они преобретут грязный вид мгновенно.
  • Старайтесь не использовать фен. Позвольте волосам набрать нужную влагу. Вы же когда поливаете цветы, то не подсушиваете землю?

Догляд за волоссям вдома
Уход за волосами дома / Фото Unsplash

  • Пользуйтесь щеткой для волос, изготовленной из деревянных материалов. Тогда волосяной покров не так электризуется и не повреждается.
  • Расчесывайтесь, начиная с концов, и плавно переходите к корням. В день по волосам нужно пройтись 100 раз расческой.
  • Пользуйтесь термозащитой.
  • Выработайте себе привычку каждый вечер перед сном массировать голову: специальным массажером для головы или собственными пальцами. Это стимулирует приток крови, и волосы будут расти быстрее и здоровее.
  • Избавьтесь от привычки часто касаться волос руками. Так они быстрее загрязняются.

Чтобы по всей ванной не собирать поломанные волосы и расческой по 2 часа не расчесывать "гнездо" на голове, пользуйтесь нашими советами и облегчите себе жизнь.

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Красота Beauty-советы Красота
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