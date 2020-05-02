Как восстановить ломкие ногти: 5 простых шагов

Если у вас от природы ослабленные ломкие ногти или их состояние ухудшилось после гель-лака, обратите внимание на несколько советов, которые помогут улучшить их вид.

Если у вас внезапно начали ломаться ногти, это может быть признаком нарушения здоровья. Плохое состояние ногтей – это один из симптомов того, что организму может не хватать определенных витаминов или микроэлементов. В таком случае следует обратиться к вашему врачу, который назначит ряд анализов.

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Однако, если вы уверены в своем здоровье, но ногтевая пластина в плохом состоянии, ее можно восстановить несколькими способами.

Именно сейчас у нас появилось идеальное время для лечения ногтей, ведь пока мы находимся на карантине, наши ногти не только отдыхают от гель-лака, но и нуждаются в особом уходе, поэтому редакция LifeStyle 24 подготовила для вас несколько советов.

Длина

Слишком длинные и ослабленные ногти часто ломаются. Подождите с длинным маникюром и некоторое время аккуратно обстригайте ногти, чтобы лишний раз не травмировать их.



Форма

Кроме подрезания, регулярно подпиливайте ногти. Направляйте инструмент от края пластины до центра с одной стороны, затем повторите с другой стороны.

Увлажнение

Эксперты советуют мазать руки кремом после каждого мытья. Если вам такой вариант не подходит, наносите крем утром и вечером на руки и кутикулу.

Кутикула

Кутикула выступает защитным барьером от инфекций и микробов, поэтому особенно важно не удалять ее на период лечения ногтей. Увлажняйте кутикулу специальной маслом – это и оздоровит ее, и предоставит хороший эстетический вид.

Лечение

Если ваши ногти очень тонкие, откажитесь от гель-лака на некоторое время и позвольте ногтям немного отдохнуть. Также салоны красоты предлагают различные процедуры по укреплению пластины или же можно купить "укрепитель", который содержит витамины А, C, Е и другие полезные вещества.