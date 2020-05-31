Лето 2020 удивляет яркими трендами. В этом году вы сможете экспериментировать с оригинальными стрижками, разноцветными тенями для век и необычными оттенками помады для губ. Больше никаких ограничений, если хотите быть в тренде.

Бьюти-тренды лета 2020 года совершенно не похожи на своих предшественников. Harper's Bazaar собрал самые интересные и смелые варианты.

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Неоновые тени для век

Такой тренд отлично подойдет, чтобы добавить ярких красок в летние дни. Чтобы не отвлекать внимание от акцента на глазах, можете комбинировать неоновый мейк-ап с одеждой нейтральных цветов.



Неоновый макияж глаз / Instagram / @makeup.hum

Глиттер

Разноцветные и рассыпчатые блестки заполонили соцсети знаменитостей и других людей, связанных с индустрией красоты. Летом вы можете использовать их на любом участке своего лица: глаза, скулы, губы, виски, переносицу.



Блестки на лице / Instagram / @melendorf.brow

Дрейпинг

Или коррекция лица с помощью одного продукта: румян. Похоже новые тенденции предлагают использовать одно косметическое средство универсальными путями. Теперь модно наносить румяна не только на "яблочки" щек, но и на веки, скулы и даже брови.



Макияж одними румянами / Instagram / @biotik_beauty

Синий мейк-ап

Если вы подумали, что речь пойдет снова про голубые тени, то нет. Лето 2020 дарит вам возможность попробовать синий даже на своих губах. Если осмелитесь накраситься ярко-синей помадой, то совместите ее с минимальным макияжем глаз и кожи.



Синяя помада на губах / Instagram / @curls_boro

Стрижка боб

Эта прическа была среди зимних и весенних трендов 2020 и остается на лето. Поэтому, если вы еще не успели ее попробовать на себе, то не упускайте возможность. Возможно, кардинальная смена имиджа – именно то, что вам нужно сейчас.



Прическа боб / Instagram / @chloenbrown

Аппликации

Больше не нужно ждать приглашения на тематическую вечеринку, чтобы украсить свой макияж или прическу оригинальной аппликацией. Летом будет очень стильно выглядеть, если вы используете специальные украшения для лица и волос. Главное чрезмерно не увлекайтесь, всего должно быть в меру. Таким образом вы будете самой эффектной в своей компании.



Аппликации в макияже/ Instagram / @carollpawlowska