Какой маникюр будет модным летом 2020: продемонстрировала Кайли Дженнер

Кайли Дженер – модель из Америки, предпринимательница и самая молодая миллиардерша мира, ей всего 22 года. Она имеет более 177 миллионов подписчиков со всего мира на своей странице в инстаграме. Поэтому кому, как не ей начинать модные тренды.

Звезда провела карантин в своем частном доме с бассейном, на фоне которого сделала немало фото. Последние публикации в инстаграм-профиле Кайли были с новым трендовым маникюром. Сначала она откровенно сфотографировалась в полный рост возле бассейна, а затем поделилась нежным снимком дизайна ногтей.

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Для создания маникюра, которым похвасталась американская знаменитость, понадобилась база нюдового оттенка и неоново-желтый и небесно-голубой лак для яркого акцента.

Напомним, что Кайли Дженер в 2020 году отдает предпочтение трендовому маникюру в цвете радуги. В апреле они опубликовала сообщение с нестандартным цветным френчем на ногтях.