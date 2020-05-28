Кто создает косметику: все о работе химиков-косметологов

Чтобы попасть на витрину косметического магазина, продукт проходит долгий путь. Создают, тестируют и исследуют косметику специалисты в этой области. Работа довольно специфическая, и любой ее выполнять не может.

Людей, которые работают с косметическими средствами в лабораториях, называют косметическими химиками, учеными-косметологами или химиками-визажистами. Они разрабатывают уходовые средства для кожи, декоративную косметику и продукты личной гигиены. Больше о работе ученых-косметологов рассказал Chron.

Описание работы

Чтобы работать над созданием косметики, кандидатам на эту должность нужно иметь диплом бакалавра соответствующей специализации. В некоторых лабораториях, где проводят серьезные эксперименты над ингредиентами, из которых будет состоять конечный вариант продукта, работникам необходимо иметь документ об успешном окончании магистратуры.

Узнайте: Нужно ли мужчинам брить бороду на карантине: объяснение дерматолога

Основные функции работы химиков: разработать, сформулировать, испытать косметические средства. В зависимости от требований работодателей химики могут работать как индивидуально, так и в команде. Они экспериментируют с пигментами, чтобы создать новый оттенок, используют предыдущие исследования как основу для собственных потенциальных опытов, чтобы учесть ошибки своих предшественников и разработать еще лучший уход за кожей, тестируют продукты для проверки их безопасности для человека и возможной реакции на коже. В обязанности квалифицированных химиков входит контроль лаборантов и обеспечение санитарных условий в лаборатории в течение рабочего дня.



Как работают химики-косметологи / Фото Pexels

Как правило, химики не могут работать внештатно. Они должны проводить опыты в месте, где есть все необходимое дорогостоящее оборудование. Однако есть возможность ездить в командировки: для повышения уровня квалификации, на международные конференции по косметологии, чтобы проводить исследования в больших и лучше оборудованных лабораториях или просто встретиться с клиентами из других городов или стран.

Центр базовой поддержки жизни от Американской Ассоциации Сердца отмечает, что работа в этой области несет определенные риски, поэтому химики имеют хорошую страховку. Также каждая лаборатория имеет протоколы безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы минимизировать вероятность несчастных случаев или травм. Например, что может случиться: попадание токсичного вещества на кожу работника или травма от использования оборудования.

Что нужно уметь, чтобы стать химиком-косметологом

По данным Бюро статистики труда США, химики должны иметь по крайней мере степень бакалавра по химии. Если они претендуют на высшие должности, то кандидатам с дипломом магистра отдадут большее предпочтение. Также в Америке есть такие программы, которые предлагают химикам непрерывное образование, чтобы постоянно совершенствовать свои умения и приобретать новые знания.



Как стать химиком / Фото Pexels

По состоянию на 2017 год средняя годовая зарплата химика-косметолога в США достигала 74 740 долларов. На сайте PayScale.com провели опрос, который доказал, что чем больше стаж работы химика, тем выше его зарплата: люди, которые работали в сфере косметологии от 0 до 5 лет, получали в среднем 47 тысяч долларов в год, а кто имел более 20 лет стажа – 76 тысяч долларов.

Центр базовой поддержки жизни от Американской Ассоциации Сердца добавляет, что к 2026 году вакантных мест для ученых-косметологов станет больше на 6%. Поэтому они рекомендуют нынешним студентам с химических факультетов начинать свою практику и идти на стажировку параллельно с учебой в университете. Реальный практический опыт сделает вас конкурентоспособным.