Летний макияж от бразильской топмодели, который легко воссоздать самостоятельно: 3 варианта

Период самоизоляции был удачным временем, чтобы подготовиться к лету: привести тело до желаемой формы, научиться делать разнообразные бьюти-процедуры в домашних условиях, а самое главное – отточить технику создания летнего макияжа. Надеемся, что уже скоро будет возможность продемонстрировать свои достижения.

Одной из модниц, занимавшихся уходом за собой в период карантина, была модель из Бразилии – Жизель Оливейра. Сначала девушка экспериментировала со своим стилем, а затем перешла к макияжу. Она дала место фантазии и создала 3 варианта летнего мейк-апа, которые опубликовала в своем инстаграм-профиле.

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Макияж со стразами

Это идеальный вариант для летней вечеринки. Жизель украсила стразами внутренние уголки глаз и область под бровями. Также кремовыми тенями накрасила веки и подчеркнула выразительность взгляда длинными черными стрелками, слегка черным карандашом прорисовала верхнюю и нижнюю линии роста ресниц. Поэтому туши уже не использовала.

Растушеванные стрелки

В следующем макияже модель отказалась от классических черных стрелок, поэтому использовала розовый карандаш. Она сделала контуринг лица, подчеркнула скулы, расчесала брови, а в завершение сделала яркий акцент именно на глазах. Девушка накрасила веки блестящими золотыми тенями и растушевала розовые длинные стрелки, что придало общему образу летний непринужденный эффект. Вы можете воспользоваться любым другим цветом.

Макияж глаз лавандовым блеском

Третий нежный мейк-ап Жизель отличается от предыдущих опять же другим стилем оформления макияжа глаз. Девушка накрасила верхние и нижние веки кремовыми золотистыми тенями, ресницы – тушью, стрелки сделала специальной подводкой, по контуру провела карандашом и немножко растушевала. Особенностью макияжа стали лавандовые тени возле и на внутренних уголках глаз.