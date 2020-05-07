Какой маникюр не следует делать в 2020: фото 5 антитрендов в этом сезоне
Теперь просто следить за новинками моды и спешить их воспроизводить на себе – мало. Нужно еще и обращать внимание на то, чего категорически нельзя делать. Если хотите шагать в одну ногу с модницами мира, то не забывайте отслеживать главные антитренды года, в частности, и в маникюре.
Маникюр служит не только украшением женских рук, но и может стать удачным дополнением к целому образу. Или, наоборот, испортить его. Чтобы вы не стали жертвой антитренда, журнал Cosmopolitan сделал подборку из пяти вариантов маникюра, который не следует делать в 2020 году.
Интересно знать Маникюр во время карантина в домашних условиях
Какой маникюр лучше не делать в 2020 году
Разноцветные ногти и глиттер
Выберите дизайн для ногтей заранее. Обычно бывает так, что вы не знаете, что хотите видеть на ногтях и выбираете неоригинальный, но проверенный вариант.
Ногти разного цвета и один ноготь с глиттером / Instagram / @krista_nails_adler
Решение
Если вы не сторонница однотонного маникюра, вместо нескольких цветов выберите или различные оттенки одного цвета, или глиттер на несколько ногтей. Вам еще могут понравится гель-лаки с эффектом металлик или голографии.
Маникюр с различными оттенками / Instagram / @nail_sunny
Декор стразами
Украшение имитацией драгоценных камней одного ногтя на руке остается в прошлом из-за своей банальности. В качестве альтернативы выберите что-то более трендовое.
Стразы на ногте / Фото Unsplash
Решение
Элементы геометрии. Сейчас можно хоть на каждом ногте рисовать различные геометрические фигуры. Они будут выглядеть актуально. Также не забывайте о любимых блестках и шиммерных лаках. Если их использовать в меру, то маникюр получится стильным и оригинальным.
Геометрические фиругы на ногтях / Instagram / @paintboxnails
Сплошные блестки
Если говорят, что чего-то хорошего много не бывает, то этот случай – исключение. Много блесток бывает. Пожалейте свои ногти и не приклеивайте на них одновременно наклейки, стразы и глиттер.
Блестки на ногтях / Instagram / @zircon_beauty_studio
Решение
2020 год позволяет экспериментировать с эффектом неонового, мраморного и стеклянного покрытий. Такой маникюр будет элегантно выглядеть даже на коротких ногтях.
Мраморный маникюр / Instagram / @allure
Френч в темных оттенках
Еще год назад все модницы радовались, потому что могут отойти от классического белого цвета французского маникюра. В 2020 году решено, что слишком темные нотки во френче придают рукам неуклюжий вид. Итак возвращаемся туда, откуда начинали – к классике: все новое – это хорошо забытое старое.
Темный френч / Instagram / @ wishnails4you
Решение
Френч в белых и розовых тонах – стандартный, но вечно актуальный вариант. Вместо белого можно использовать другой светлый и яркий цвет. Вы также можете классику совместить с артом: яркие рисунки будут кстати.
Френч лаком яркого цвета / Instagram / @xmakeuptutsx
Веселые рисуночки
Изображение смайликов, сердечек, пандочок и других вариаций "детской" фантазии – устарело. Новое десятилетие началось с максимального возврата к простоте в бьюти-сфере. Ногтей это тоже касается. Поэтому универсальный вариант маникюра на каждый день – то, что надо.
Рисунки на ногтях / Instagram / @spaceatthirteen
Решение
Если вы никак не представляете свои ногти без яркого лака, то попробуйте сделать маникюр с цветными абстракциями. Их должно быть как можно меньше. Кстати, аккуратный леопардовый принт тоже будет выглядеть неплохо.
Цветная астракция на ногтях / Instagram / @allure