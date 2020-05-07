Какой маникюр не следует делать в 2020: фото 5 антитрендов в этом сезоне

Теперь просто следить за новинками моды и спешить их воспроизводить на себе – мало. Нужно еще и обращать внимание на то, чего категорически нельзя делать. Если хотите шагать в одну ногу с модницами мира, то не забывайте отслеживать главные антитренды года, в частности, и в маникюре.

Маникюр служит не только украшением женских рук, но и может стать удачным дополнением к целому образу. Или, наоборот, испортить его. Чтобы вы не стали жертвой антитренда, журнал Cosmopolitan сделал подборку из пяти вариантов маникюра, который не следует делать в 2020 году.

Интересно знать Маникюр во время карантина в домашних условиях

Какой маникюр лучше не делать в 2020 году

Разноцветные ногти и глиттер

Выберите дизайн для ногтей заранее. Обычно бывает так, что вы не знаете, что хотите видеть на ногтях и выбираете неоригинальный, но проверенный вариант.



Ногти разного цвета и один ноготь с глиттером / Instagram / @krista_nails_adler

Решение

Если вы не сторонница однотонного маникюра, вместо нескольких цветов выберите или различные оттенки одного цвета, или глиттер на несколько ногтей. Вам еще могут понравится гель-лаки с эффектом металлик или голографии.



Маникюр с различными оттенками / Instagram / @nail_sunny

Декор стразами

Украшение имитацией драгоценных камней одного ногтя на руке остается в прошлом из-за своей банальности. В качестве альтернативы выберите что-то более трендовое.



Стразы на ногте / Фото Unsplash

Решение

Элементы геометрии. Сейчас можно хоть на каждом ногте рисовать различные геометрические фигуры. Они будут выглядеть актуально. Также не забывайте о любимых блестках и шиммерных лаках. Если их использовать в меру, то маникюр получится стильным и оригинальным.



Геометрические фиругы на ногтях / Instagram / @paintboxnails

Сплошные блестки

Если говорят, что чего-то хорошего много не бывает, то этот случай – исключение. Много блесток бывает. Пожалейте свои ногти и не приклеивайте на них одновременно наклейки, стразы и глиттер.



Блестки на ногтях / Instagram / @zircon_beauty_studio

Решение

2020 год позволяет экспериментировать с эффектом неонового, мраморного и стеклянного покрытий. Такой маникюр будет элегантно выглядеть даже на коротких ногтях.



Мраморный маникюр / Instagram / @allure

Френч в темных оттенках

Еще год назад все модницы радовались, потому что могут отойти от классического белого цвета французского маникюра. В 2020 году решено, что слишком темные нотки во френче придают рукам неуклюжий вид. Итак возвращаемся туда, откуда начинали – к классике: все новое – это хорошо забытое старое.



Темный френч / Instagram / @ wishnails4you

Решение

Френч в белых и розовых тонах – стандартный, но вечно актуальный вариант. Вместо белого можно использовать другой светлый и яркий цвет. Вы также можете классику совместить с артом: яркие рисунки будут кстати.



Френч лаком яркого цвета / Instagram / @xmakeuptutsx

Веселые рисуночки

Изображение смайликов, сердечек, пандочок и других вариаций "детской" фантазии – устарело. Новое десятилетие началось с максимального возврата к простоте в бьюти-сфере. Ногтей это тоже касается. Поэтому универсальный вариант маникюра на каждый день – то, что надо.



Рисунки на ногтях / Instagram / @spaceatthirteen

Решение

Если вы никак не представляете свои ногти без яркого лака, то попробуйте сделать маникюр с цветными абстракциями. Их должно быть как можно меньше. Кстати, аккуратный леопардовый принт тоже будет выглядеть неплохо.



Цветная астракция на ногтях​ / Instagram / @allure