Как правильно ухаживать за бровями в домашних условиях: секреты визажистов

Брови являются акцентом в общем виде лица. Форма, цвет, укладка – критерии, которые определяют, насколько хорошо вы знаете, как нужно правильно ухаживать за бровями.

Идеальные брови даже профессиональный бровист не в состоянии создать, если вы посещаете его только один раз в месяц. Однако тратить время и бегать к нему через день – не лучший вариант. Пообщавшись с визажистами, Marie Claire узнали правила ухода за бровями.

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Пользуйтесь тем, что имеете

Иногда брови от природы прекрасны. Поэтому лучшее, что вы можете для них сделать – это не трогать. Американский визажист Ядим часто говорит молодым моделям, в которых красивые натуральные брови, чтобы они не позволяли никому их щипать, красить, прореживать. Тренды очень часто меняются. Можно наделать непоправимых ошибок, и уже никогда не иметь густых бровей. Если вам необходимо выщипывание, то держитесь естественной формы. А, если вы уже ошиблись, то постарайтесь отрастить к первоочередной форме: пользуйтесь маслами для роста, маскируйте пробелы карандашом или тенями.

Играйте с цветом

"Модные брови обязательно должны быть темными и широкими. Здесь самое главное, насколько они ухожены и подходят именно вам по цвету", – делится своим мнением визажист Джиджи Хадид. Поиграйте с тоном: начинайте с самого светлого и постепенно увеличивайте интенсивность. Даже легкая смена оттенка бровей может полностью обновить ваш образ. Возьмите коричневый карандаш и тени для бровей. И начинайте творить.

Сделайте правильную "прическу"

От того, как вы зачешете брови, зависит, какие черты приобретет ваше лицо. Даже макияж с нежного дня может превратиться в дерзкий вечерний. Также необходимо ежедневно просто расчесывать брови. Даже если вы никуда не собираетесь, потому что так они сразу станут опрятнее и не будут терять форму. Щеточка для бровей должна стать мастхэв вашей косметички.



Как правильно расчесывать брови / Фото Unsplash

Вам нужна зубная щетка

За кулисами нью-йоркской недели моды не раз замечали, что мастер макияжа для знаменитостей Ядим использует зубную щетку. Ею нужно пользоваться тогда, когда вы уже нанесли цвет на брови. Теперь просто возьмите зубную щетку с мягкими щетинками и проведите по брови в направлении от носа к вискам. Так вы растянете пигмент по всей длине бровей – избавитесь от ненатурального эффекта.

Добавьте крема

Черный оттенок средства для бровей пудовой текстуры на загорелой коже приобретет сине-серый оттенок. Поэтому замените его на специальный продукт кремовой консистенции. Летом лучше выбирать оттенок для бровей с красным подтоном.