Как сделать афрокучеряшки без плойки в домашних условиях: видео
Афрокучеряшки будут одним из самых популярных трендов этого лета. Поэтому нужно заранее научиться их делать. Для этого не понадобятся специальные средства и инструменты для волос.
Чтобы сделать маленькие объемные кудри вам понадобится: расческа, спрей с чистой простой водой, соломинки для напитков и маленькие силиконовые резинки для волос. Лайфхаком, как создать афрокучеряшки без использования плойки и других инструментов, поделилась бьюти-блогерша Валерия Ягупова.
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Как сделать афрокучеряшки
Процедура завивки волос займет у вас около 2 часов, поэтому прежде всего наберитесь терпения. В видеоуроке девушка использует одноразовые пластиковые соломинки. Однако, если вы считаете себя экофрендли, то для вас альтернативой могут служить соломинки из стеблей ржи и тростника, которые не загрязняют окружающую среду.
- Вымойте волосы. Дождитесь, чтобы они полностью высохли, а затем тщательно расчешите.
- Если у вас дома найдется пенка для волос, то это будет большой плюс. Ее можно заменить простой водой. Начните с увлажнения волос по всей длине специальной пенкой или водой, чтобы кудри лучше держались.
- Переходите к закрутке волос. Отделяйте по одномой маленькой пряди. Начните с передней части головы. Возьмите соломинку и зафиксируйте ее одной рукой как можно ближе к корням. Второй рукой начинайте накручивать первую прядь от лица на соломинку. При этом стягивайте выбранную частичку волос так, чтобы на соломинке вышел закрученный жгутик, а не просто намотанные волосы.
- После того, как накрутили, загните соломинку с одной стороны, чтобы она держала волосы, и закрепите резинкой. Затем доверните будущий локон до самой кожи головы и согните другую сторону соломинки. Снова закрепите их резинкой.
- Накрутите оставшиеся волосы по той же техникой. Для удобства разделите их на большие секции, из которых будете брать меаленькие пряди.
Примечание: когда вы будете чувствовать, что волосы полностью высохли после нанесения пенки, то повторно увлажняйте их небольшим количеством воды, чтобы они не электризовались.
- Когда все волосы будут "заплетенными", то так нужно оставить их на 8-10 часов. Поэтому лучше процедуру накручивания делать перед сном, чтобы утром у вас уже были красивые оригинальные афрокучеряшки.
- Распускать кудри приятный момент. При этом старайтесь их распределить пальцами для создания большего объема. По желанию можете зафиксировать лаком для волос.
Смотрите видео, как сделать афрокучеряшки без плойки в домашних условиях: