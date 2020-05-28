Как сделать афрокучеряшки без плойки в домашних условиях: видео

Афрокучеряшки будут одним из самых популярных трендов этого лета. Поэтому нужно заранее научиться их делать. Для этого не понадобятся специальные средства и инструменты для волос.

Чтобы сделать маленькие объемные кудри вам понадобится: расческа, спрей с чистой простой водой, соломинки для напитков и маленькие силиконовые резинки для волос. Лайфхаком, как создать афрокучеряшки без использования плойки и других инструментов, поделилась бьюти-блогерша Валерия Ягупова.

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Как сделать афрокучеряшки

Процедура завивки волос займет у вас около 2 часов, поэтому прежде всего наберитесь терпения. В видеоуроке девушка использует одноразовые пластиковые соломинки. Однако, если вы считаете себя экофрендли, то для вас альтернативой могут служить соломинки из стеблей ржи и тростника, которые не загрязняют окружающую среду.

Вымойте волосы . Дождитесь, чтобы они полностью высохли, а затем тщательно расчешите.

. Дождитесь, чтобы они полностью высохли, а затем тщательно расчешите. Если у вас дома найдется пенка для волос, то это будет большой плюс. Ее можно заменить простой водой. Начните с увлажнения волос по всей длине специальной пенкой или водой, чтобы кудри лучше держались.

волос по всей длине специальной пенкой или водой, чтобы кудри лучше держались. Переходите к закрутке волос . Отделяйте по одномой маленькой пряди. Начните с передней части головы. Возьмите соломинку и зафиксируйте ее одной рукой как можно ближе к корням. Второй рукой начинайте накручивать первую прядь от лица на соломинку. При этом стягивайте выбранную частичку волос так, чтобы на соломинке вышел закрученный жгутик, а не просто намотанные волосы.

. Отделяйте по одномой маленькой пряди. Начните с передней части головы. Возьмите соломинку и зафиксируйте ее одной рукой как можно ближе к корням. Второй рукой начинайте накручивать первую прядь от лица на соломинку. При этом стягивайте выбранную частичку волос так, чтобы на соломинке вышел закрученный жгутик, а не просто намотанные волосы. После того, как накрутили, загните соломинку с одной стороны, чтобы она держала волосы, и закрепите резинкой. Затем доверните будущий локон до самой кожи головы и согните другую сторону соломинки. Снова закрепите их резинкой.

с одной стороны, чтобы она держала волосы, и закрепите резинкой. Затем доверните будущий локон до самой кожи головы и согните другую сторону соломинки. Снова их резинкой. Накрутите оставшиеся волосы по той же техникой. Для удобства разделите их на большие секции, из которых будете брать меаленькие пряди.

Примечание: когда вы будете чувствовать, что волосы полностью высохли после нанесения пенки, то повторно увлажняйте их небольшим количеством воды, чтобы они не электризовались.

Когда все волосы будут "заплетенными", то так нужно оставить их на 8-10 часов. Поэтому лучше процедуру накручивания делать перед сном, чтобы утром у вас уже были красивые оригинальные афрокучеряшки.

их на 8-10 часов. Поэтому лучше процедуру накручивания делать перед сном, чтобы утром у вас уже были красивые оригинальные афрокучеряшки. Распускать кудри приятный момент. При этом старайтесь их распределить пальцами для создания большего объема. По желанию можете зафиксировать лаком для волос.

Смотрите видео, как сделать афрокучеряшки без плойки в домашних условиях: