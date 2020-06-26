Седые волосы могут быть популярными: как Лили Аллен шутит сама над собой

Британская поп-певица Лили Аллен никогда не злоупотребляла фильтрами в инстаграме. Недавняя ее публикация в этой соцсети вызвала активное обсуждение в комментариях. Причиной стали седые волосы звезды.

За период самоизоляции у певицы не было возможности посетить своего колориста, поэтому у нее появились отросшие корни. Женщина не попыталась замаскировать их специальной краской в ​​домашних условиях. Вместо этого она решила пошутить сама над собой: опубликовала на своей странице в инстаграме фото, на котором четко заметны седые волосы, и в описании добавила милое емодзи с бабушкой.

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Другие знаменитости активно экспериментируют с цветом своей прически. Например, перевоплощения Кайли Дженнер и Эмили Ратаковски из брюнеток в эффектных блондинок. Лили Аллен остается преданной природной красоте, не изменяет традициям и показывает реальную жизнь, как она есть. Проблемой седых волос звезда также поделилась с поклонниками. Публикация получила более 80 тысяч лайков и много комментариев по типу: "Натуральный цвет волос выглядит прекрасно на каждом", "Я люблю это. Естественно и красиво", "Невероятная красавица".

На селфи Лили выглядит счастливой и ее совершенно не волнуют седые корни волос. Она сделала сообщение более положительным благодаря подписи в формате емодзи доброй бабушки с сединой и в очках. Таким образом поп-певица продемонстрировала, что к естественным изменениям в своей внешности нужно относиться проще. Поклонники поддержали позицию своего кумира и подарили ей много комплиментов в комментариях.