38-летняя герцогиня Кембриджская удивляет идеальным состоянием своей кожи. У нее равномерный тон лица, нет морщин, шелушения или других недостатков. На просторах интернета существует много догадок, как женщине удается сохранять красоту. Однако один из рецептов для умывания является действительно действенным.

Чтобы избавиться от мимических морщин, очистить и увлажнить вашу кожу, придать ей здоровый розовый оттенок, достаточно умывать лицо по рецепту Кейт Миддлтон, ингредиенты для приготовления которого найдутся в каждом доме. Уже через 2 недели регулярного выполнения процедуры (не более 1-2 раз в неделю) эффект станет заметным. Секретом идеальной королевской кожи поделился СТБ.

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Как правильно умываться по английской системе от Кейт Миддлтон

Процедура должна проходить в 4 этапа. Нанося каждый новый слой приготовленной смеси, не нужно смывать предыдущий. Лучше всего делать комплексное умывания перед сном или не менее чем за 2 часа перед выходом на улицу. Потому что ингредиенты, которые будут использованы во время приготовления смеси для умывания, могут спровоцировать солнечные ожоги.

1 этап

Смешайте 2 чайные ложки овсяной муки с 1 чайной ложкой оливкового масла. Данные ингредиенты защищают кожу от появления морщин, тонизируют ее и возвращают эластичность, отшелушивают ороговевшие клетки кожи, а также увлажняют и питают эпидермис. Консистенция должна получиться удобной для нанесения, при необходимости можно добавить еще масла. А затем наносите смесь на лицо специальной кистью по массажным линиям. И массируйте в течение 3 минут.



Кейт Миддлтон пользуется английской системой умывания / Instagram / @kensingtonroyal

2 этап

Не смывая первый слой, готовьте к нанесению второй. Добавьте в сосуд 4 чайные ложки меда, если у вас на него аллергия, то можно заменить яичным желтком. Туда же вылейте 3 столовых ложки яблочного сока. Перемешайте компоненты и снова смазывайте ими лицо. Мед служит натуральным средством стимулирования регенерации кожи, а яблочный сок – увлажнителем.

3 этап

Смесь для следующего шага создается с помощью 3 столовых ложек кефира и половины чайной ложки лимонного сока. Молоко должно выровнять тон вашей кожи, а лимонный сок отбелит ее. Все хорошо перемешайте, нанесите на лицо поверх предыдущих слоев и держите 5 минут. А затем аккуратно смойте все теплой водой.



Секрет красоты герцогини Кембриджской / Instagram / @kensingtonroyal

4 этап

Когда вы уже очистили кожу теплой водой от собственноручно приготовленных смесей, нужно взять минеральную воду и смочить в ней марлю, которой потом нужно легонько протереть лицо, прижимая марлю время от времени чуть сильнее. Этот завершающий шаг наполнит вашу кожу питательными солями и микроэлементами.

Крем после наносить не нужно. Ведь данная процедура считается комплексным уходом за лицом.