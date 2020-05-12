Как сохранить ногти здоровыми: что нужно и не нужно делать

Здоровые ногти это не только об эстетическом виде, но и об отсутствии серьезных заболеваний. Пока мы не почувствуем реальную угрозу для своих ногтей, то не станем за ними ухаживать. Но здесь также действует принцип, что проблему легче предотвратить, чем потом ее решить.

Проблемы с ногтями действительно могут быть очевидными снаружи, пишут специалисты из американского медицинского центра Mayo Clinic. Но при желании можно ухаживать за ногтями, и они всегда будут здоровыми.

Узнайте Какой маникюр не следует делать в 2020: фото 5 антитрендов в этом сезоне

Про ногти

Наши ногти состоят из ламинированных слоев белка – кератина. Они растут из области у основания ногтя под кутикулой. Здоровые ногти должны быть гладкими без ямок и "канавок". А также иметь однородный цвет и консистенцию, без пятен, не быть обесцвеченными.

Иногда на ногтях появляются безобидные вертикальные "хребты", которые проходят от кутикулы до кончика ногтя. Вертикальные хребты становятся более заметными с возрастом. На ногтях также могут возникать белые линии или пятна из-за травмы, но они со временем вырастают вместе с ногтем, и их можно срезать.

Однако, не все необычные проявления на ногтях являются нормальными. Обратитесь к врачу, если вы заметили

изменение цвета ногтя: обесцвечивание всей ногтевой пластины или появление темной полоски под ногтем

изменение формы ногтя: начал расти вниз или, наоборот, вверх

ногти становятся тонкими или толстыми

отделение ногтя от кожи вокруг него

отек/боль/кровотечение вокруг ногтя

прекращение роста ногтя

Как правильно ухаживать за ногтями?

Созраняйте ногти чистыми и сухими : это предотвращает появление бактерий под ногтевой пластиной. Длительный контакт с влагой провоцирует расщепление ногтей. Надевайте резиновые перчатки с хлопковым напылением, когда моете посуду или убираете, используя жесткие химические вещества.

: это предотвращает появление бактерий под ногтевой пластиной. Длительный контакт с влагой провоцирует расщепление ногтей. Надевайте резиновые перчатки с хлопковым напылением, когда моете посуду или убираете, используя жесткие химические вещества. Придерживайтесь хорошей гигиены рук : тщательно мойте и чистите ногти. Также обрежьте ногти острыми специальными ножницами. Обрежьте ногти прямо в направлении с одной стороны к другой, затем округлите кончики в местах изгиба.

: тщательно мойте и чистите ногти. Также обрежьте ногти острыми специальными ножницами. Обрежьте ногти прямо в направлении с одной стороны к другой, затем округлите кончики в местах изгиба. Используйте увлажняющий крем . Когда увлажняете руки, не забывайте о ногтях и кутикулах.

. Когда увлажняете руки, не забывайте о ногтях и кутикулах. Создайте защитный слой . Укрепить ногти можно с помощью специального средства для укрепления.

. Укрепить ногти можно с помощью специального средства для укрепления. Поинтересуйтесь у врача относительно биотина. Некоторые исследования показывают, что пищевая добавка биотин может способствовать укреплению слабых ногтей.



Правильный уход за ногтями / Фото Unsplash

Во избежание повреждения ногтей, не надо:

кусать ногти или сдирать кутикулу

непрофессионально снимать гель-лак самостоятельно

игнорировать проблему

Примечание! Прежде чем идти в салон делать маникюр или педикюр, поинтересуйтесь: есть ли у них лицензия государственного правления, насколько квалифицированные мастера там работают, убедитесь что мастер по маникюру правильно стерилизует все инструменты, спросите, чистят ли они ванночки для ног.

Пренебрегать ногтями легко, но можно выполнять несколько основных правил по уходу за ними и сохранить ногти здоровыми.