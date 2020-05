Как стричься в 2020: фото на примере знаменитостей

Новый сезон – новая стрижка. Когда решаешься сменить имидж, то лучше начинать с прически. Для того, чтобы точно не прогадать, следует выбирать не только ту, которая вам нравится и подходит к форме лица. Также обратите внимание на то, что сейчас модно.

Среди модных стрижек в 2020 году вы не увидите чего-то совершенно нового. Это скорее микс из хорошо забытого, старого и немного оригинального нового. Поэтому можете не волноваться, что вам придется кардинально что-то изменить. Нынешние трендовые стрижки удовлетворят даже тех красавиц, которые не готовы полностью менять образ, а хотят только его освежить. Allure подготовил информацию про трендовые стрижки 2020.

Челка 70-х

Достаточно просто взглянуть на челки таких звезд, как Селена Гомез, Дакота Джонсон, Хиллари Дафф, чтобы понять, что мода 70-х возвращается. Соучредитель парикмахерской Nine Zero One Никки Ли говорит: "Вместо того, чтобы делать полный "удар", мы выбрали "челку-занавес", которая смыкается с обеих сторон". Стилист этой же парикмахерской Сара Клайн добавляет, что не нужно иметь такое лицо, как у вышеупомянутых селебрити, чтобы позволить себе челку 70-х. Этот стиль будет хорошо смотреться на любой форме лица.



Челка-занавес / Instagram / @hilaryduff

"Рейчел"

Ни одна из стрижек не характеризует 90-е лучше, чем "Рейчел" – прическа, которую носила Дженнифер Энистон в сериале "Друзья".

Стрижка в стиле Рэйчел создается с помощью эффекта рваных волос, многослойности и легкой укладки феном, чтобы пряди выглядели гладкими и подтянутыми. Преимущество стрижки в том, что можно перебрасывать волосы с одной стороны на другую, заворачивать их, а они все равно будут ложиться аккуратно на свои места. Также после воплощения такой идеи в реальность ваш взгляд станет визуально более выразительным. Кстати, чтобы сделать такую ​​стрижку для Дженнифер Энистон, ее стилист не использовал ножницы, а экспериментировал с бритвой.

Стрижку "Рэйчел" уже примерили на себе Хейли Бибер, Рэйчел МакАдамс, Анна-Линн МакКорд.



Стрижка "Рейчел" / Instagram / @haileybieber

Асимметричный боб

Если хотите быть самой модной в 2020, то должны попробовать на себе асимметричный стиль. Звезда американского кино Шарлиз Терон рассказывает, что стрижка боб-каре является одной из ее любимых. Но почему бы не добавить оригинальности и не попробовать асимметричный боб? Это современная интерпретация классического боба. Такая стрижка выглядит хорошо на различных типах и фактурах волос. Можно назвать ее универсальной. Она заключается в том, чтобы сзади сделать волосы короче, а спереди длиннее или с одной стороны длиннее, чем с другой. Такой прическе также подходят смелые цвета. Экспериментируйте с удовольствием, как это сделали Шарлиз Терон, Керри Вашингтон и Марго Робби.



Асимметричный боб / Instagram / @kerrywashington

Длина подбородка

Фишка прически в том, что она привлекательно обнажает шею и ключицы. Есть несколько вариантов, как можно ее разнообразить: прямыми и структурированными волосами можно очертить линию лица, сделать взъерошенную укладку или заплести текстурные и игривые косички. Закрученные концы волос сейчас, безусловно, в моде. Независимо от того, закручены они вверх или внутрь. Можно по-разному укладывать концы и выглядеть стильно.

Классический боб длиной до подбородка, если у вас ультратонкие волосы, помогает визуально создать эффект, будто у вас больше волос, чем на самом деле. Таким лайфхаком пользуются знаменитости Марсай Мартин, Бреша Уэбб и другие.



Стрижка длиной до подбородка / Instagram / @breshawebb

Современный шег

70-е настойчиво стучатся в двери моды XXI века.

Шег – это опора в стиле. В 2020 году мы увидим обновленную версию, которая создалась с воздействиями современного стиля,

– говорит звездный стилист и основатель салонов Spoke & Weal, Джон Рейман.

Шег выглядит стильно и сексуально. Парикмахеры рекомендуют попробовать подрезать шапочку с сильной бахромой или без нее на длинные и короткие волосы. Стрижка подойдет как на вьющиеся, так и на длинные волосы.



Современная стрижка шег / Instagram / @selenagomez

Короткая стрижка с легким намеком на маллет красиво смотрится на плавно срезанных концах. Это женственно и универсально.

Тейлор Свифт уже месяцами носит шег и похоже, что не собирается менять имидж в 2020. А Селена Гомез добавила свежих акцентов в классический шег. В 70-е шег делали только на прямые волосы, а певица поиграла с текстурами на длинных волосах и загнула кончики.

Маллет – это тип прически, в котором волосы подстрижены коротко спереди и по бокам, а сзади они остаются длинными.

Округлый афро

Эту стрижку можно описать одним предложением: кудри владеют миром. Локоны и локоны-катушки в тренде в 2020. Теперь на непослушные кудри нельзя не жаловаться, а нужно гордиться ими. Округлый афро – одна из самых популярных стрижек 2020 года. Существует много способов стричь кудрявые волосы, но именно этот является самым безопасным с минимальным риском повредить волосяной покров. Такая стрижка является лучшим методом аккуратно зафиксировать ваши кудри в максимально круглую форму. Относительно среза, который удачно подчеркнет черты вашего лица, – посоветуйтесь с парикмахером.

Поклонницами округлого афро стали Трейси Эллис Росс, Тейона Пэррис, Джессика Уильямс.



Округлая стрижка афро / Instagram / @traceeellisross

Короткая челка

Среди трендовых челок 2020 не только челка-занавес. И нет, не детская челка. А прямая челка длиной до ваших бровей. Стоит учесть, что она визуально будет делать брови немного короче. Стилист Хайме Кинг предупреждает, что короткая челка – это кропотливая работа для определенных типов волос. Он отмечает, что в этом случае текстура ваших волос играет важную роль в том, насколько короткой можно сделать челку. Вьющиеся волосы имеют тенденцию после высыхания становиться короче, чем могло показаться при стрижке. Попросите вашего стилиста срезать челку на сухих волосах.

Короткая челка не должна быть густой, чтобы оставаться в тренде. Также слишком "полный" срез отвлечет внимание от глаз. Правильная длина и густота четко подчеркнет ваши глаза и брови. Если не хотите рисковать и подрезать челку полностью, то попробуйте это только на маленьком куске волос.

Голливудские красавицы Хайме Кинг и Кендалл Дженер уже продемонстрировали тренд.



Короткая челка / Instagram / @jaime_king

Новая Пикси

В 2020 году пикси-стрижки или очень короткие, или чуть длиннее, чем обычно. Стрижка слишком короткой длины является удачным выбором для нового десятилетия. Пикси – это вечная классика, потому что в ее стиле есть много вариаций. Для XXI века короткая прическа – самое то. В бешеном ритме жизни так мало времени на уход за собой, а короткие волосы не нужно долго сушить и еще дольше укладывать.

Зои Кравиц и Кайя Гербер уже попробовали, каково это быть почти без волос.



Пикси-стрижка / Instagram / @zoeisabellakravitz

Одна длина

Очевидной версией одной длины является стрижка боб. Но теперь не нужно отрезать большую часть волос, чтобы достичь затупленного эффекта на концах. Можно так срезать только волосы вокруг лица.

Затупленисть – это хороший друг 2020 года,

– говорят звездные парикмахеры.

Ким Кардашян и Хантер Шафер – королевы одной длины. "Потрепанная" структура уходит в прошлое, а взамен приходит отшлифованная. Поэтому фактурные стрижки больше не в моде. В 2020 будет больше толстых линий.



Стрижка одной длины / Instagram / @hunterschafer

Новый боб

Кажется, что в 2019 каждая знаменитость попробовала на себе стрижку боб. Но в 2020 он также не собирается никуда исчезать. Меняется только форма и длина. Теперь можно делать боб на короткие волосы в рваном стиле, как Джулианна Гаф. Американская стилист по волосам говорит, что ради результата, который дает новый боб, стоит рисковать.



Новый боб / Instagram / @juleshough