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Тренд "оставайся дома": макияж и маникюр, как методы борьбы против коронавируса

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Макияж и маникюр помогают бороться с коронавирусом
Макияж и маникюр помогают бороться с коронавирусом / Instagram / @disssgrace

Люди уже поняли, что они спасают мир, оставаясь дома. Чтобы привлечь внимание других к мировой проблеме, они начали создавать тематические макияж и маникюр в условиях самоизоляции. А потом делятся своими работами в инстаграме с хэштегом "STAYHOME".

Единственная вещь, которую мы можем сделать, чтобы помочь преодолеть COVID-19, это остаться дома. Пока вирус не собирается нас покидать, ситуация становится напряженнее, а люди все больше беспокоятся, Allure ищет спасение в красоте. Издание подготовило подборку из работ визажистов и мастеров маникюра, которые использовали свой талант, чтобы передать важное сообщение: нужно оставаться дома.

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Выкладывайтесь на полную и оставайтесь дома

Визажистка Казальназ из Америки сделала собственноручно тематический макияж на своем лице. Она вдохновилась одной из масок инстаграма и воплотила ее в реальность.

Домашний маникюр

Редакция Allure признается, что этот маникюр их однозначный фаворит. Каждый ноготь символизирует логотипы программ, веб-сайтов, бытовых средств для чистки дома и телепрограмм, которые могут заинтересовать вас во время самоизоляции. Только настоящие названия всего перечисленного мастер маникюра из Нью-Йорка превратил в слова и фразы вроде: "оставайся", "оставайся дома" и "ты остаешься".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#STAYHOME with all the things we need #Nailsbymei

A post shared by NAILS by MEI (@nailsbymei) on

Губы не врут

Визажист-самоучка – Бэкс Лектер творчески подошла к челленджу "StayHome". Она создала настоящий косметический шедевр на губах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do it for all the professionals who don’t have that choice. For the elderly. For the immunocompromised. For those with pre-existing conditions. Do it so we can flatten the curve. Stay home. Wash your hands. Don’t touch your face. Cough and sneeze into your elbow or a disposable tissue. Take it seriously and be safe. ️ (Not really a makeup-focused post but for those asking: I drew the letters using the @hauslabs eye-lie-ner in Punk, used @fentybeauty’s Uninvited Stunna Lip paint all over, used @colourpop açai face milk to clean the lines and carve out the letters completely, @anastasiabeverlyhills foundation around it. It took too many hours and it isn’t super neat but the message is important. Thanks for sharing it!)

A post shared by Bex Lecter (@bexlecter) on

Будьте осторожны

Последняя работа, но не менее важная. Блогер проявила большой креатив, когда написала "оставайся дома" стразами на лбу. Также она усилила эффект макияжа перчатками, которые уместно дополнили весь образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAY HOME

A post shared by @ disssgrace on

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Красота Макияж Маникюр Тренды косметологии Красота
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