Тренд "оставайся дома": макияж и маникюр, как методы борьбы против коронавируса

Люди уже поняли, что они спасают мир, оставаясь дома. Чтобы привлечь внимание других к мировой проблеме, они начали создавать тематические макияж и маникюр в условиях самоизоляции. А потом делятся своими работами в инстаграме с хэштегом "STAYHOME".

Единственная вещь, которую мы можем сделать, чтобы помочь преодолеть COVID-19, это остаться дома. Пока вирус не собирается нас покидать, ситуация становится напряженнее, а люди все больше беспокоятся, Allure ищет спасение в красоте. Издание подготовило подборку из работ визажистов и мастеров маникюра, которые использовали свой талант, чтобы передать важное сообщение: нужно оставаться дома.

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Выкладывайтесь на полную и оставайтесь дома

Визажистка Казальназ из Америки сделала собственноручно тематический макияж на своем лице. Она вдохновилась одной из масок инстаграма и воплотила ее в реальность.

Домашний маникюр

Редакция Allure признается, что этот маникюр их однозначный фаворит. Каждый ноготь символизирует логотипы программ, веб-сайтов, бытовых средств для чистки дома и телепрограмм, которые могут заинтересовать вас во время самоизоляции. Только настоящие названия всего перечисленного мастер маникюра из Нью-Йорка превратил в слова и фразы вроде: "оставайся", "оставайся дома" и "ты остаешься".

Губы не врут

Визажист-самоучка – Бэкс Лектер творчески подошла к челленджу "StayHome". Она создала настоящий косметический шедевр на губах.

Будьте осторожны

Последняя работа, но не менее важная. Блогер проявила большой креатив, когда написала "оставайся дома" стразами на лбу. Также она усилила эффект макияжа перчатками, которые уместно дополнили весь образ.