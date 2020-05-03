24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Тренды Instagram: топ-10 идей для маникюра на лето от звезд

- Читати новину українською
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

Инфлюенсеры и знаменитости в социальных сетях, за которыми следят миллионы подписчиков, всегда должны следить за своим образом до мелочей. Одной из составляющих идеального образа являются ухоженные руки с аккуратным маникюром. Какие дизайны для ногтей выбирают звезды Instagram на лето – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Любая девушка ищет стильные и трендовые идеи, чтобы сделать красивый маникюр. Особенно в летний сезон популярны нюдовые и яркие оттенки. Конечно, все зависит от вкуса и стиля жизни человека.

Читайте также: Трендовый маникюр на лето 2019: интересные идеи с фото

Посмотрите на работы американского салона красоты Modern Pamper, который делает маникюр для инфлюенсеров в Instagram, среди которых – семейство Кардашян-Дженнер и сестры Хадид. Предлагаем посмотреть подборку идей для маникюра, где редакция LifeStyle 24 отметила, кому именно делали эти ногти и какое количество подписчиков в Instagram у этого человека.

Топ-10 идей для маникюра на лето

Хлои Кардашян – 96,9 миллионов подписчиков

 

Ноа Сайрус – 5,1 миллиона подписчиков

 

Кендалл Дженнер – 114 миллионов подписчиков

 

 

 

 

Белла Хадид – 25,3 миллиона подписчиков

 

Кайли Дженнер – 142 миллиона подписчиков

 

Анастасия Караниколау (лучшая подруга Кайли Дженнер) – 5,4 миллионов подписчиков

 

Лорен Грей – 17,3 миллиона подписчиков

 

Ким Кардашян – 145 миллионов подписчиков

 

 

Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Красота Кайли Дженнер Красота Тренды косметологии Ким Кардашян Хлои Кардашян Кендалл Дженнер Маникюр
blog_ava
Самые распространенные мифы об уходе за волосами
3 мая
 