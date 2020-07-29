У Кабміні анонсували експериментальний проєкт: замість подарунків для новонароджених молоді батьки зможуть отримати матеріальну допомогу. Відповідне рішення було прийнято 29 липня під час засідання Уряду.

Яку суму отримають батьки новонароджених?

Сума разової виплати становитиме 5 тисяч гривень. Станом на сьогодні вартість одного "Пакунка малюка" дорівнює 3800 гривень. На думку прем'єр-міністра України Денис Шмигаля, зростання суми, виділеної для потреб породіль, призведе до позитивної динаміки серед українських виробників дитячих товарів, повідомляє 24 канал.

Нагадаємо, батьки можуть залишитись без "бебі-боксів": що пропонують взамін і чому це не найкраще рішення?

Як отримати кошти?

Процедура отримання коштів буде доволі простою. Для молодих батьків у "Приватбанку" відкриють рахунок зі спеціальним режимом, а також вручать соціальну карту. Звернутися за матеріальною компенсацією можна буде упродовж 12 місяців від моменту народження малюка.

Чи контролюватиме держава, на що батьки витрачають кошти?

Варто зауважити, що кошти батьки новонароджених зможуть використати виключно для потреб дитини. До реалізації проєкту будуть залучені мережі роздрібної торгівлі – це допоможе відслідкувати, чи кошти використовують за призначенням, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль,

– зазначає міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Бебі-бокси": переймаємо фінський досвід

Нагадаємо, що програма забезпечення батьків новонароджених "пакунками малюків" спільно з ЮНІСЕФ запрацювала 2018 року на базі фінського досвіду. Відомо, що за два роки "бебі-бокси" отримали понад 500 тисяч українських породіль.