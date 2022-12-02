У Гостомелі невідомі зрізали разом зі шматком стіни малюнок Бенксі: їх розшукали

У Гостомелі група осіб вирізала зі стіни шматок, на якому був малюнок всесвітньовідомого вуличного художника Бенксі. Це трапилось посеред дня, в обідній час.

У Гостомелі невідомі зрізали разом зі шматком стіни малюнок Бенксі. Першим це повідомив очевидець інциденту Сергій Жук на своїй сторінці у фейсбуці.

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Очевидець розповів, що бачив

Сергій Жук написав: "щойно на наших очах вандали зрізали відомий витвір #banksy" та прикріпив відповідне фото. На місце події одразу приїхали поліцейські та затримали вандалів. За його словами, крадії – "молоді забезпечені люди".

"Хотіли допомогти": вандалів допитує поліція

Журналісту УНН у поліції Київської області підтвердили, що Гостомелі група людей й справді вкрали шматок стіни з графіті Бенксі.

В поліції уточнили, що крадіїв було 8. Їх затримали за частиною 2 статті 194 Кримінального Кодексу. Вандали кажуть, що хотіли продати цей фрагмент стіни, щоб нібито на ці кошти допомогти ЗСУ. Проте слідчі проводять допити, щоб встановити справжній мотив вчинку.

Ми будемо ще допитувати. Але затримані заявили, що хотіли таким чином допомогти Збройним Силам України. Тобто, хотіли продати, а кошти скинути на ЗСУ. Але причини ще з’ясовуються, запобіжний захід обиратиметься після встановлення обставин,

– розповіли в поліції.

Роботи Бенксі в Україні