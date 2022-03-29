Бельгія, Чехія, Нідерланди та Ірландія також висилають російських дипломатів

Російські дипломати виконують роль шпигунів. Через це Бельгія висилає 21 російського дипломата, Чехія –одного, Ірландія – 4, Нідерланди – 17.

Про це повідомили міністерства закордонних справ Бельгії, Чехії, Нідерландів та Ірландії. Вони заявили, що діяльність росіян не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної поведінки.

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Міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмес зазначила, що дипломати мають 2 тижні, щоб виїхати з країни. Вона зазначила, що це не є санкцією за війну з Україною.

Це стосується виключно нашої національної безпеки. Дипломатичні канали залишаються відкритими і російське посольство може продовжувати свою діяльність,

– сказала вона.

Позиції інших країн

Нідерланди також вважають, що російські посли загрожують їхній безпеці. Віцепрем'єр-міністр Вопке Гукстра сказав, що вони чекають реакції Росії й готові до будь-яких сценаріїв.

Російський дипломат повинен виїхати з Чехії через 72 години. Він є елементом розвідки. Щодо Ірландії, то там також переймаються за безпеку.

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