Бельгія, Ісландія, Данія та Ірландія закривають своє небо для російських літаків
27 лютого 2022 , 12:19Читать новость на русском
Джерело:"Новини.LIVE"
Росія продовжує отримувати наслідки своєї нахабної атаки на Україну. Ще 4 країнги вирішили закрити свій авіапростір для російських літаків.
Бельгія, Ісландія, Ірландія та Данія доєдналися до тих країн, які забороняють російським літакам входити у свій авіапростір. Однак на черзі й інші країни.
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Однак це лише початок. Низка інших країн також розглядають таку можливість. Країну-агресорку відмикають від міжнародних систем та вводять проти неї посилені санкції. Далі буде.
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