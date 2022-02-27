Бельгія, Ісландія, Данія та Ірландія закривають своє небо для російських літаків

Росія продовжує отримувати наслідки своєї нахабної атаки на Україну. Ще 4 країнги вирішили закрити свій авіапростір для російських літаків.

Бельгія, Ісландія, Ірландія та Данія доєдналися до тих країн, які забороняють російським літакам входити у свій авіапростір. Однак на черзі й інші країни.

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Однак це лише початок. Низка інших країн також розглядають таку можливість. Країну-агресорку відмикають від міжнародних систем та вводять проти неї посилені санкції. Далі буде.

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