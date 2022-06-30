Ізоляція триває: Бельгія більше не видаватиме росіянам туристичні візи

Бельгія призупиняє видачу росіянам туристичних віз. Таким чином країна-агресор стає все більш ізольованою від світу.

Таке рішення Бельгія ухвалила через "незалежні від нас обставини". Правило діє вже з 1 липня. Про це стало відомо 30 червня.

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Бельгія не видаватиме росіянам туристичні візи

Туристичну візу громадянам Росії не видаватимуть точно протягом літа.

Через незалежні від нас обставини цього літа посольство Бельгії зіткнулося з обмеженими можливостями для опрацювання заяв на отримання візи,

– мовиться в повідомленні.

Хто може отримати візу

З 1 липня VFS надаватиме візи лише такі категорії віз:

студентська віза для заявників, які планують прибути до Бельгії до 31 серпня;

професійна віза (одноразовий дозвіл) для заявників, які планують прибути до Бельгії до 31 серпня;

віза для возз'єднання сім'ї тим, хто супроводжує заявників на професійну візу та планує прибути до Бельгії до 31 серпня.

Компанія наголосила, що інших винятків бути не може.

Це означає, що заявки на отримання короткострокової візи (тобто для перебування менше 90 днів) VFS не отримуватимуть після 1 липня. Зверніть увагу, що VFS не може надавати винятки,

– пише VFS.

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