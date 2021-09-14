Бельгія передала Україні легендарне судно для патрулювання морів

Бельгія передала Україні легендарне науково-дослідне судно "Бельгіка". Завдяки цьому вдасться відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів.

За попередньою інформацією, судно прибуде в Україну у жовтні 2021 року. Тоді воно отримає нове ім’я й розпочне свою діяльність в Чорному та Азовському морях.

Заступник бельгійського міністра економіки та праці Томас Дермін повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що раніше судно "Бельгіка" відстежувало якість Північного моря. Патрулювання проводили упродовж 37 років – протягом майже 200 днів кожного року.

Всього пройдено майже мільйон кілометрів. На судні розташована ціла плавуча лабораторія. Після тривалої кар'єри у Бельгії цей флагман морської науки розпочне нову,

– наголосив чиновник.

"Бельгія з сумом прощається зі "Бельгікою". Однак я дуже радий, що судно отримає друге життя завдяки нашій співпраці з українцями", – додав він. Зазначимо, що судно отримає Український науковий центр екології моря Міндовкілля. Вже заплановані спільні українсько-бельгійські наукові дослідження – як в Чорному, так і Північному морях.

Що робитимуть науковці на шляху до України

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський наголосив, що Україна вдячна за такий важливий подарунок. Мовляв, судно сприятиме не лише відновленню Чорного та Азовського морів, а й впровадженню директиви ЄС про морську стратегію, яка є частиною Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Урочисту церемонію передачі провели у бельгійському порту Зебрюгге. Далі воно розпочне шлях до Одеси – мовиться про 8 600 кілометрів. Упродовж цієї мандрівки вчені оцінять наявність плавучого сміття, а також відберуть необхідні проби, аби провести унікальний скринінг на десятки тисяч речовин-забрудників та мікропластику.