Бельгія заблокувала 877 транзакції росіян на майже 200 мільярдів євро

Про відповідне рішення повідомило міністерство фінансів Бельгії. Настільки значна сума пов'язана з цінними паперами, які зосереджені у країні.

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У заяві міністерства фінансів Бельгії йдеться, що заморожені активи належать 877 особам та 62 організаціям, які фігурують у європейському списку санкцій.

Незвично висока сума для відносно невеликої країни пояснюється тим, що Бельгія є країною, де базуються така клірингова компанія як Euroclear, що спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами,

– йдеться у публікації.

Крім того, у Бельгії базується також міжнародна банківська система обміну повідомленнями Swift, яка внаслідок санкцій розірвала зв'язки з сімома російськими банками.

Окрім заблокованих транзакцій, Бельгія заморозила активи на суму 2,7 мільярда євро, що належать фізичним і юридичним особам, які підпадають під санкції.

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