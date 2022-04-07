Бельгія заблокувала 877 транзакції росіян на майже 200 мільярдів євро
Джерело:Financial Times
Бельгія заблокувала транзакцій на суму понад 196 мільярдів євро відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Про відповідне рішення повідомило міністерство фінансів Бельгії. Настільки значна сума пов'язана з цінними паперами, які зосереджені у країні.
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У заяві міністерства фінансів Бельгії йдеться, що заморожені активи належать 877 особам та 62 організаціям, які фігурують у європейському списку санкцій.
Незвично висока сума для відносно невеликої країни пояснюється тим, що Бельгія є країною, де базуються така клірингова компанія як Euroclear, що спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами,
– йдеться у публікації.
Крім того, у Бельгії базується також міжнародна банківська система обміну повідомленнями Swift, яка внаслідок санкцій розірвала зв'язки з сімома російськими банками.
Окрім заблокованих транзакцій, Бельгія заморозила активи на суму 2,7 мільярда євро, що належать фізичним і юридичним особам, які підпадають під санкції.
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