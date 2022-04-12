Бельгія знову відкриває посольство у Києві

Бельгія готується до відкриття свого посольства у Києві. Дипломатична установа тимчасово припинила свою роботу через тиждень після російського вторгнення.

Посольство закрили на початку березня. Пройшов понад місяць й воно відновлює свою роботу. Відповідну інформацію підтвердили журналістам у бельгійському МЗС.

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Бельгійські дипломати повертаються

Після повномасштабного нападу Росії співробітників посольства евакуювали з української столиці. Там пояснили, що це – вимушене рішення через зміну безпекової ситуації.

11 квітня у Люксембурзі відбулася зустріч Ради міністрів закордонних справ ЄС. Після неї очільниця бельгійського МЗС Софі Вільмес анонсувала відкриття посольства у Києві.

Відновило роботу представництво ЄС

Поки що цюінформацію опублікували лише у ЗМІ. Офіційних повідомлень на сайті посольства ще не було.

Напередодні Євросоюз вирішив повернути до Києва своє представництво. 24 лютого дипломатів звідти евакуювали до польського міста Ряшів. Посол Матті Маасікас показав у своєму твітері фото з українською столиці, зроблене після приїзду.

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