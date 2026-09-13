У Бельгії вперше не вдалося врятувати пораненого українського захисника

У Бельгії в лікарні помер український оператор дронів Роман. Тіло загиблого воїна вже репатріювали до України.

Це перший випадок, коли у Бельгії не змогли врятувати українського захисника. Про трагедію написав міністр оборони країни Тео Франкен у власних соцмережах.

Що кажуть у Бельгії?

Посадовець розповів, що військового привезли із серйозними опіками. До цього бельгійські лікарі успішно рятували життя десятків українських бійців із важкими травмами.

Прощавай, Романе. Героям слава,

– написав Франкен.

Зауважимо, Бельгія протягом війни приймає на лікування та реабілітацію українських військовослужбовців із серйозними пораненнями.

Раніше, 10 вересня, у Новоархангельській громаді Кіровоградської області попрощались із військовослужбовцем Сергієм Мельником. Захисник вважався зниклим безвісти з 30 травня 2024 року, проте нещодавно підтвердили інформацію про його загибель. Сергій Мельник служив на посаді навідника-оператора механізованої роти 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.