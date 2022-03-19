У Bellingcat створили карту відстеження військових злочинів окупантів в Україні

У Bellingcat створили карту, на якій можна відстежувати військові злочини Росії у війні на території України.

На карту наноситимуть випадки, коли цивільні райони та інфраструктура були пошкоджені або зруйновані російськими окупантами.

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А також точки, де були поранення цивільних осіб або їх загибель.

Відомо, що збір інформації про події, зазначені на цій карті, розпочався 24 лютого 2022 року. Крім того, дослідники обіцяють постійно оновлювати карту – до закінчення конфлікту.

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Подивитися карту можна за посиланням –