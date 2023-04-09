Помер останній прокурор Нюрнберзького процесу Бенджамін Ференц

7 квітня помер останній прокурор Нюрнберзького процесу в Німеччині Бенджамін Ференц. Йому було 103 роки.

Бенджамін Ференц був прокурором у Нюрнберзі у 27-річному віці. Він був останнім живим прокурором судового процесу над нацистами.

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Що відомо про смерть Ференца

Бенджамін Ференц помер 7 квітня в інтернаті Бойнтон-Біч, штат Флорида. Про його смерть повідомив син Дон, однак причину не назвав.

Біографія Ференца

Ференц представляв трибуналу США справу проти 22 керівників мобільних нацистських підрозділів Einsatzgruppen, які здійснювали вбивства у Східній Європі під час Другої світової війни. Усі 22 обвинувачені були засуджені, четверо з них страчені.

Закінчив Гарвардську школу права, де вивчав воєнні злочини. У середині Другої світової війни вступив до армії США та був направлений до слідчого відділу, який збирав докази злочинів нацистів.

Ференц виявив у документах міністерства закордонних справ нацистів надсекретні звіти Einsatzgruppen, у яких детально описано міста, через які проходили загони вбивць. Зокрема, там була депеша з Києва, в якій мовилось про 34 євреїв, включаючи жінок і дітей.

Завдяки Ференцу розслідування справи Einsatzgruppen було завершене і нацистські злочинці притягнуті до відповідальності.

Померла найстаріша у світі жінка

Нещодавно у віці 128 років померла жінка, яку вважали найстаршою у світі. Родом вона була з Південно-Африканської Республіки. Мазібуко застала три століття: 19, 20 та 21. Померла вона у своєму будинку – жінка попрощалась з життям через інсульт.

Зауважимо, що факт довголіття Мазібуко не підтверджено. Після багатьох перевірок і пошуків нібито не вдалось встановити, хто ж найстарший. Хоча були всі підстави вважати, що це – Мазібуко.