Нетаньягу зробили операцію під повним наркозом: хто виконував обов'язки прем'єра

Прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу 29 грудня зробили операцію з видалення простати під повним наркозом. Після неї він ще кілька днів залишатиметься у лікарні.

Під час операції обов'язки прем'єра виконував міністр юстиції Ярів Левін, а міністр оборони Ізраель Кац був уповноважений за необхідності скликати кабінет національної безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times of Israel.

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Що відомо про операцію Нетаньягу

Адвокат ізраїльського прем'єра Аміт Хадад попросив у зв'язку з операцією скасувати судові слухання, під час яких Нетаньягу мав давати свідчення. У канцелярії прем'єр-міністра повідомили, що хірургічне втручання пройшло успішно. Наразі прем'єр-міністр вже прийшов до тями та "перебуває в хорошому стані".

Минулої середи прем'єр-міністр пройшов обстеження в лікарні Хадасса, яке виявило інфекцію сечовивідних шляхів, спричинену доброякісним збільшенням передміхурової залози,

– каже адвокат.

Суд задовольнив це прохання та переніс слухання на 6 січня. А також побажав Нетаньягу повного одужання.

Зазначимо, що ізраїльський прем'єр почав давати свідчення в суді 10 грудня та робив це протягом шести днів. Його звинувачують у трьох справах, що стосуються корупції. Проте Нетаньягу відкидає всі звинувачення.