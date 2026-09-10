Українцям краще мати певний запас палива на зиму, – директор консалтингової групи "А-95"

Пальне надходить до України різними шляхами. Однак все ж краще мати невеликий запас палива на зиму. Це допоможе вберегтися від можливих короткострокових потрясінь, адже Росія шукає слабкі місця в паливній логістиці.

Про це 24 Каналу розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. За його словами, не йдеться про те, що в Україні взагалі не буде палива на зиму. Утім, короткострокові проблеми через атаки ворога можуть виникати. Краще зараз до цього підготуватися.

Українці вже проходили через це

Як наголосив Куюн, певні проблеми з паливом вже виникали тоді, коли Росія фактично заблокувала морський коридор. Тоді в моменті ринок не зміг оперативно підвезти паливо, від чого виник певний дефіцит. Ціни ще й додатково почали зростати через ріст світових цін.

Що тоді сталося? Всі пішли на заправки та почали набирати бензин. Це неприємний момент. Тому об'єктивно краще зараз мати певний запас, щоб потім не створювати додатковий тиск на роздрібні мережі. Їм тоді потрібен буде час на відновлення постачання,

– сказав Куюн.

Тому було б надзвичайно корисно, якби не лише фізичні особи, але й юридичні; державні компанії, муніципалітети зробили б собі певний запас бензину. Тоді кризові моменти вдасться пройти значно спокійніше та швидше.

Чи буде дефіцит бензину в Україні: дивіться відео 24 Каналу