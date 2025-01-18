ЗМІ поширили фото, де Бербок "тікає" від Шольца: глава МЗС Німеччини прояснила ситуацію

Німецькі ЗМІ поширили фото, де Анналена Бербок нібито тікає від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Сама глава МЗС Німеччини пояснила, що кадр неправильно розтлумачили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Bild та коментар Анналени Бербок для телеканалу ZDF.

Цікаво Чому Шольц блокує допомогу Україні: німецький політолог пояснив позицію канцлера

Що писали німецькі ЗМІ про фото Бербок та Шольца

Журналісти Bild у своєму матеріалі припустили, що на кадрі, де Анналена Бербок буцімто тікає від Олафа Шольца, а той тягнеться за нею рукою, намагаючись зупинити, начебто символізує погіршення взаємин між канцлером та главою МЗС країни.

У виданні зазначили, що Бербок нібито відмовляється робити фото з Шольцом, оскільки той блокує надання Україні військової допомоги на суму в 3 мільярди євро.

Інші німецькі ЗМІ писали, що Шольц нібито погоджується на допомогу Україні, але за умови скасування боргового режиму, щоб отримати додаткові запозичення. Проти цього виступила сама Бербок.

Як пояснила кадр міністерка закордонних справ Німеччини

Зрештою Анналена Бербок в етері телеканалу ZDF заперечила, що відвернулася від Шольца, коли він потягнувся за нею рукою. Глава німецького МЗС пояснила, це був "моментальний знімок", і вона просто не бачила рухів канцлера.

Це радше символізує той час, у якому ми живемо, коли моментальні знімки створюють враження того, що насправді не відбувається. І з цього фото робиться висновок, що я не подаю руку, хоча, як видно на фото, я навіть не помітила, що відбувається позаду мене, бо, як і в кожної людини, у мене немає очей на потилиці,

– сказала Бербок.

Німецька міністерка також пригадала випадок з іншим фото, щодо якої казали, що Шольц нібито не захотів подати їй руку, коли вони вперше побачилися під час засідання уряду. Насправді ж журналісти були лише на самому засіданні, а перед цим Бербок і Шольц уже бачилися і встигли привітатися.