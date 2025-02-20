Голова МЗС Німеччини Бербок розповіла про сексуальні домагання у дитинстві
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в подкасті поділилася своїм досвідом сексуальних домагань, які вона зазнала в підлітковому віці.
- Бербок розповіла, як в шкільному автобусі старший чоловік поклав руку їй на ногу.
Міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у подкасті поділилася власним досвідом образливої поведінки, який стався з нею ще в підлітковому віці. Вона пригадала, як ставала жертвою сексуальних домагань.
Вона також торкнулася теми руху Me Too, що привертає увагу до проблеми сексуальних домагань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesspiegel.
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Які неприємні спогади з дитинства розповіла Бербок
Перед федеральними виборами Бербок стала гостею подкасту G Spot, який веде Стефані Гізінгер – переможниця конкурсу "Наступна топ-модель Німеччини" у 2014 році.
Бербок розповіла, що в юності зіткнулася із ситуацією, яку тоді не могла правильно усвідомити. Лише з появою руху Me Too вона зрозуміла, що такі випадки є формою сексуального насильства.
Бербок згадала, як під час поїздки в шкільному автобусі сіла поруч зі старшим чоловіком, який раптово поклав руку їй на ногу.
Мені знадобилося п’ять зупинок, щоб набратися сміливості й пересісти,
– розповіла вона.
Політикиня додала, що тоді намагалася просто відсунутися подалі, не знаючи, як реагувати.
Під час обговорення теми Me Too ці спогади знову спливли в її пам’яті. Вона зізналася, що спочатку відчувала страх і сором, хоча всередині хотіла висловитися. "Сором має змінитися на інший бік", – наголосила вона.
Гізінгер, своєю чергою, поділилася власним досвідом, розповівши про подібний випадок, який стався з нею в таксі.
Я майже не знаю жодної жінки, яка б не зазнавала сексуального насильства,
– каже ведуча Гізінгер.
Нагадаємо, Бербок оголосила про 700-мільярдний пакет допомоги Україні, який ЄС може невдовзі організувати.