Голова МЗС Німеччини Бербок розповіла про сексуальні домагання у дитинстві

Міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у подкасті поділилася власним досвідом образливої поведінки, який стався з нею ще в підлітковому віці. Вона пригадала, як ставала жертвою сексуальних домагань.

Вона також торкнулася теми руху Me Too, що привертає увагу до проблеми сексуальних домагань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesspiegel.

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Які неприємні спогади з дитинства розповіла Бербок

Перед федеральними виборами Бербок стала гостею подкасту G Spot, який веде Стефані Гізінгер – переможниця конкурсу "Наступна топ-модель Німеччини" у 2014 році.

Бербок розповіла, що в юності зіткнулася із ситуацією, яку тоді не могла правильно усвідомити. Лише з появою руху Me Too вона зрозуміла, що такі випадки є формою сексуального насильства.

Бербок згадала, як під час поїздки в шкільному автобусі сіла поруч зі старшим чоловіком, який раптово поклав руку їй на ногу.

Мені знадобилося п’ять зупинок, щоб набратися сміливості й пересісти,

– розповіла вона.

Політикиня додала, що тоді намагалася просто відсунутися подалі, не знаючи, як реагувати.

Під час обговорення теми Me Too ці спогади знову спливли в її пам’яті. Вона зізналася, що спочатку відчувала страх і сором, хоча всередині хотіла висловитися. "Сором має змінитися на інший бік", – наголосила вона.

Гізінгер, своєю чергою, поділилася власним досвідом, розповівши про подібний випадок, який стався з нею в таксі.

Я майже не знаю жодної жінки, яка б не зазнавала сексуального насильства,

– каже ведуча Гізінгер.

Нагадаємо, Бербок оголосила про 700-мільярдний пакет допомоги Україні, який ЄС може невдовзі організувати.