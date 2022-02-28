Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала Росію відмовитися від погроз ядерною зброєю.

Дипломатка закликала Путіна відмовитись від переведення сил стримування в особливий режим. Однак він вже це зробив.

До теми Ядерна загроза: Шойгу виконав наказ Путіна про посилення бойового чергування сил стримування

Шойгу вже виконав наказ Путіна про посилення бойового чергування сил з ракетною зброєю.

Весь світ закликає Путіна схаменутись. Щоправда, експерти переконані, на застосування ядерної зброї Москва не наважиться. Брязкання лиш свідчить про те, що кремлівські плани провалились.