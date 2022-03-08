"Бердянськ – це Україна": жителі міста безстрашно виступили проти окупантів

Росіяни вдерлися в Бердянськ Запорізької області. Та люди цьому не тільки не раді, як, мабуть, орда розраховувала, а й вийшли на проукраїнський мітинг.

Сміливо та безстрашно – просто під дулами автоматів загарбників. З містом не було якийсь час звязку, та коли його відновили – картинку вся Україна побачила дуже показову.

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Український мітинг у Бердянську: люди вийшли з прапорами та співали гімн

Люди безстрашно співали гімн України та тримали в руках національні прапори. Озброєні військовослужбовці ворожої армії тільки й могли, що спостерігати "теплий прийом".

Також місцеві відмовилися брати "гуманітарку" з рук окупантів, і ті були змушені вантажити її назад до машини.

Мітинг у Бердянську 7 березня – дивіться відео:

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