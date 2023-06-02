"Мабуть, не підійшов клімат": окупанти терміново покидають Бердянський порт

Після вибухів у тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, окупанти тікають. Зокрема, вони почали покидати Бердянський порт.

"Бавовна" в Бердянську була в першій половині дня 2 червня. Міський голова Мелітополя розповів в ефірі телемарафону, що росіяни почали вивозити обладнання та відводити кораблі, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається в Бердянську

У соцмережах Іван Федоров зіронізував, що росіянам, мабуть, не підійшов клімат у Бердянську.

Дійсно, місцеві мешканці повідомляють, що після вибуху, який був в Бердянському порту декілька годин тому (мовиться про декілька годин перед 15:35 2 червня – 24 Канал), ворог почав швидко як вивозити своє обладнання з Бердянського порту по сухопутній дорозі, так і відводити кораблі, які приїхали завантажувати, точніше сказати, красти наше зерно,

– пояснив Федоров.

За його словами, наразі немає інформації, чи Росія відводить завантажені кораблі, чи порожні. Проте мер запевнив, що їм точно там не місце. За його словами, російські загарбники вивозять зерно не тільки морем, а й залізницею.

Іван Федоров додав, що близькість окупантів є загрозою для життя всіх цивільних мешканців. Адже через роботу російської ППО страждають і мирні люди. Тож місцеві мешканці вірять в ЗСУ і чекають на деокупацію. Тільки тоді зникне грабунок та небезпека для мирних.

Що відбулось у Бердянську

Місцеві мешканці повідомили, що 2 червня потужні вибухи лунали в районі місцевого порту. У місті був густий стовп чорного диму.

Згодом Бердянська міська військова адміністрація підтвердила "бавовну". За її даними, з їхнього порту тікали кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металобрухту.

Дим з порту виднівся у різних частинах міста / Фото з місцевих каналів та з телеграму Андрющенка

У порту Бердянська щось сильно горіло: дивіться відео

Згодом російські ЗМІ заявили, що до порту вирушили аж 6 машин швидкої. Пізніше Бердянська міська військова адміністрація підтвердила, що в результаті бавовни в місті поповнилися списки 200-х і 300-х окупантів. Їхню кількість, станом на вечір 2 червня, ще уточнювали.