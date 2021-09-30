У Бердянську бездомна жінка знайшла на смітнику понад 100 тисяч гривень і розшукала власника

У Бердянську бездомна жінка знайшла "скарб" на смітнику – у звичайному, на перший погляд, пакеті лежало понад 100 тисяч гривень. Для безхатька – це квиток у нормальне життя. Однак, чи залишила вона ці гроші собі – читайте далі.

Коштовну знахідку жінка, на диво, не залишила собі. Пані Наталя вирішила, що краще повернути їх власнику.

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Як з'ясувалося, власник грошей хотів викинути сміття, але випадково переплутав пакети й у сміттєвому баці опинилися 110 тисяч гривень. Бездомна жінка швидко розшукала чоловіка та повернула пакет з грошима.

Свої дії вона пояснила дуже просто: "Моя совість чиста, це найголовніше для мене". А на питання, чому вона не забрала ці гроші собі й не почала нове життя, пані Наталя сказала: "Ви правда думаєте, що можна почати нове життя з тим, що не твоє?".

Як власник грошей віддячив їй

Чоловік виявився не таким щедрим, як пані Наталя. Він оцінив її чесний вчинок аж в 100 гривень. На його думку, для бездомної це і так великі гроші. Однак жінка зовсім не засмутилася, просто подякувавши чоловіку.



Жінка знайшла на смітнику 110 тисяч гривень / Фото KIEVMAP