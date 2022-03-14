У Бердянську окупанти арештували та викрали священника ПЦУ

14 березня невідомі увірвалися до помешканні священника ПЦУ Олега Ніколаєва з окупованого Бердянська. Вони провели у будинку обшук, а його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку.

Віряни повідомили, що зранку 14 березня будинок священника оточили люди з автоматами.

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Вони провели обшук, але нічого не знайшли, тож просто арештували отця Олега та вивезли у невідомому напрямку.

Його дружині Юлії, яка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, наказали не виходити з дому.

з’ясувалося, що священнник та його дружина раніше отримували погрози на мобільний телефон. Отець Олег оприлюднив скрін із перепискою з ворогом на своїй сторінці у фейсбуці.



Скріншот повідомлень священнику Олегу з окупованого Бердянська

До слова, в Бердянську журналістів під дулами автоматів змушують транслювати по радіо російську пропаганду. Таким чином окупант хоче поширити дезінформацію та викликати паніку серед населення.

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