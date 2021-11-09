У Бердянську турагенти продавали фальшиві ПЛР-тести

Шахраї продавали фальшиві документи з негативним результатом на COVID-19. Турагентам загрожує до 5 років в'язниці.

Турагенти пропонували підроблені сертифікати, щоб швидко та безперешкодно перетнути кордон та уникнути самоізоляції. Один такий фейковий документ коштував 700 гривень.

До теми Дія без дії: покупці фейкових додатків оббрехали самих себе

Кримінальне провадження за фактом підроблення документів відкрили 8 листопада. У приміщенні офісу одного з туристичних агентств на території Бердянська провели обшук.

Якими були результати обшуку

Слідчі знайшли 5 підроблених сертифікатів, у яких дата їхньої дії (72 години) не відповідала дню, коли їх виготовили. Наразі правоохоронці шукають людей, які купили фейкові документи.

Також встановлюють всіх причетних до кримінального правопорушення. За це вони можуть сісти до в'язниці на термін до 5 років.

Як затримували шахраїв у Бердянську: дивіться відео

Працівники поліції нагадують, що за підробку та використання фейкових ПЛР-тестів та сертифікатів є кримінальна відповідальність. Про такі факти необхідно повідомляти 102 або на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170.