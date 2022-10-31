Знову начудили окупанти: у Бердянську пролунав сильний вибух

Жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомили про сильний вибух 31 жовтня. Звуки чуло все місто.

У Бердянську пролунав сильний вибух

Наразі конкретної інформації щодо вибухів та постраждалих немає. Втім, міський голова Іван Федоров заявив, що вибух був.

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Бердянці повідомляють про вибух, який чуло все місто. Є інформація про постраждалих,

– написав він.

За попередньою інформацією, на вулиці Земській вибухнула газова труба після нещодавнього підключення окупантами блакитного палива.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що вибух був такої сили, що його чули майже у всіх мікрорайонах міста. Крім того, попередньо постраждала щонайменше одна людина.

Російська армія атакувала Запоріжжя: що відомо

Росія атакувала Запоріжжя ракетами близько 8 години ранку 31 жовтня. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Через обстріли було знеструмлено майже все місто – це понад 200 000 абонентів.

Близько 10 години ранку через російську атаку у Запорізькій обласній лікарні зникло світло. Заклад довелося перевести на аварійні системи живлення.

Зауважимо, що загалом у понеділок, 31 жовтня загарбники випустили по Україні понад 50 ракет. На щастя, більшість з них, зокрема 44, наші воїни знищили.

Однак, частина ворожих снарядів пошкодили 18 об'єктів у десяти регіонах України. Здебільшого це енергетична інфраструктура.

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