Знову начудили окупанти: у Бердянську пролунав сильний вибух
Джерело:Іван Федоров
Жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомили про сильний вибух 31 жовтня. Звуки чуло все місто.
У Бердянську пролунав сильний вибух
Наразі конкретної інформації щодо вибухів та постраждалих немає. Втім, міський голова Іван Федоров заявив, що вибух був.
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Бердянці повідомляють про вибух, який чуло все місто. Є інформація про постраждалих,
– написав він.
За попередньою інформацією, на вулиці Земській вибухнула газова труба після нещодавнього підключення окупантами блакитного палива.
У місцевих телеграм-каналах пишуть, що вибух був такої сили, що його чули майже у всіх мікрорайонах міста. Крім того, попередньо постраждала щонайменше одна людина.
Російська армія атакувала Запоріжжя: що відомо
- Росія атакувала Запоріжжя ракетами близько 8 години ранку 31 жовтня. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
- Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Через обстріли було знеструмлено майже все місто – це понад 200 000 абонентів.
- Близько 10 години ранку через російську атаку у Запорізькій обласній лікарні зникло світло. Заклад довелося перевести на аварійні системи живлення.
Зауважимо, що загалом у понеділок, 31 жовтня загарбники випустили по Україні понад 50 ракет. На щастя, більшість з них, зокрема 44, наші воїни знищили.
Однак, частина ворожих снарядів пошкодили 18 об'єктів у десяти регіонах України. Здебільшого це енергетична інфраструктура.
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