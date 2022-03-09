В Бердянську журналістів під дулами автоматів змушують транслювати по радіо російську пропаганду. Таким чином окупант хоче поширити дезінформацію та викликати паніку серед населення.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що в Бердянську журналістів під дулами автоматів змушують транслювати по радіо російську пропаганду,

– йдеться у повідомленні.

До слова, у тимчасово окупованому Бердянську жителі міст безстрашно протестують проти окупанта.

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