У Бердянську знеструмлено ремонтну базу росіян, – ГУР

У тимчасово окупованому Бердянську пізно ввечері 3 серпня стався вибух на електропідстанції. Вона постачає електроенергію на промислові потужності колишнього заводу "Бердянські жниварки".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки.

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Які наслідки вибухів у Бердянську?

У ГУР кажуть, що після окупації Бердянська російські військові перетворили цехи заводу на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї, розміщення особового складу російської армії.

Першими про потужний вибух написали місцеві мешканці у соцмережах. Пізніше очевидці поширили у пабліках відео та інформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, через що на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія.

У результаті вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах було виведено з ладу підстанцію, яка постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки. Остаточні наслідки вибуху та розмір завданої шкоди уточнюються.